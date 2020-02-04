世衛「肺」話連篇！譚德塞：這很危險！全球可能對武漢疫情毫無準備

週一 (3 日) 世衛組織秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 警告，隨著冠狀病毒疫情蔓延，全球可能對疫情大流行毫無準備，這很危險！

譚德塞敦促世界衛生組織的 196 個成員國挹注資金備災，而不是恐慌，並補充道，過去在週邊國家中用於疫情準備的資金仍嚴重不足。

譚德塞解釋：「長期以來，世界一直處於恐慌和疏忽的循環中… 我們在疫情爆發時投入金錢，結束時，我們就忘記這一點，並且不會採取任何措施阻止下一次爆發。」

(圖片：AFP)

譚德塞舉例：「剛果民主共和國為伊波拉疫情花費超過 10 億美元。相較之下，伊波拉病毒越境鄰國之前，剛果的鄰國烏干達僅花了 1800 萬美元用於備災。」

他警告：「對世界其他國家 / 地區來說就是一個教訓。」

目前累計 63 個國家對中國公民採取入境管制，嚴防疫情超速失控，但事實上，世衛組織秘書長譚德塞慢半拍提醒已非第一次。

自去年 12 月爆發新型冠狀病毒肺炎疫情 (2019—nCoV）以來，世衛未在第一時間將中國的新型冠狀病毒疫情入列「國際公共衛生緊急事件」。

世衛慢近一個月 (直到 1 月 30 日) 才警告：「我們最擔心的是，這種病毒有可能傳播到衛生系統較弱、準備不足的國家。」

中國武漢肺炎全球疫情不斷升溫，除了中國外，全球其他 24 個國家出現確診病例，確認病例遠超過當年 SARS 確診人數。

譚德塞不斷呼籲，無須對中國採取國際旅遊及貿易限制，引發世界許多國家無視，一再偏袒中國的譚德塞也讓全球網友氣憤，逾 21 萬人湧入社會公益請願網站 Change.org 要他下台

台北時間週二 (4 日) 凌晨 3 時 40 許截稿前，中國已確定出現 17341 例確診案例，21558 起疑似病例，死亡攀升至 361 例，疫情擴及中國全境。