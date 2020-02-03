印度財長：2021年實現6-6.5%成長 是合於現實的目標

印度財政部長 Nirmala Sitharaman 週日 (2 日) 表示，有跡象表明印度經濟將有所好轉，2021 年實現 GDP 6-6.5% 的目標是有機會的。

印度上週五發布的年度調查中，對於 4 月 1 日開始的新財政年度，認為可以達成經濟成長 6-6.5% 的目標。相較之下，近日公布的 2019 年第 3 季 GDP 僅 4.5%，是 6 年多以來新低。

Sitharaman 指出，這個目標是現實的，政府考慮了各種因素，並預期政府收入有所改善，目前也已經見這樣的跡象。

Sitharaman 解釋說，政府收入的提高，將有助於針對基礎建設進行更多投資，並對就業及投資產生積極影響。

印度上週六宣布了新財年的預算，承諾投入 2.83 兆盧比 (約 400 億美元)，用於農業和農村發展，並降低個人所得稅的稅率，來鼓勵支出。

但分析人士認為，政府相關基礎建設計畫中，依賴民營企業提供大部分資金，鑑於經濟成長放緩與低回報，到目前為止，民間企業對參與基礎建設投資的興趣不高。

牛津經濟研究院印度和東南亞經濟學負責人 Priyanka Kishore 指出，預算體現了政府對印度經濟的看法，但就支持疲軟的內需所採取的行動計畫，它恐怕收效甚微。

花旗分析師認為，目前政府傳達的訊息是，成長的復甦必須是由民營企業所推動，而政府的作用，是提供有利的環境。