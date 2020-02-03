股匯雙殺！在岸人民幣大跌900基點 貶破7大關

週一 (3 日) 陸股開市，陸股與人民幣出現股匯雙殺，陸股早盤大跌逾 8% 以外，在岸人民幣也是應聲跌破 7 的整數大關。

截至週一 (3 日) 早盤 10 時許，在岸人民幣匯價貶值逾 900 個基點，暫報 1 美元兌 7.0068 人民幣，重新貶破 7 的整數大關。

美元兌在岸人民幣日線走勢圖 圖片：investing.com

週一 (3 日) 人行也對金融系統釋放 1.2 兆人民幣來維穩市場，而一些市場分析師認為，中國人行 (PBoC) 也可能隨時出手干預人民幣匯價，防止人民幣出現恐慌性拋售。

基本面的經濟數據方面，週一 (3 日) 中國財新也公布一月製造業 PMI，1 月份中國財新製造業 PMI 達 51.1，預期 51，前期 51.5，連續兩個月下滑，並創下五個月來新低。

以財新 PMI 各分項指數來看，新訂單指數連續三個月下滑，1 月份降至 2019 年 10 月以來最低，但仍處於擴張區間，下跌主要受到海外需求不振所拖累。

而 1 月份新出口訂單指數結束連續三個月的擴張，已跌至臨界點之下。受訪廠商反映，海外需求相對疲弱。

1 月廠商生產成長速度有所減緩，產出指數降至 2019 年 9 月以來最低，但保持在臨界點之上。而 1 月消費品類產出成長強勁，是最大亮點。

此外，部分企業為控制成本，採取壓縮規模的措施，導致 1 月製造業僱用勞工數量出現下滑，就業指數自 2019 年 11 月以來首度降至臨界點之下。

同時，廠商對採購庫存及成品庫存亦更加謹慎。1 月份採購庫存指數結束連續四個月的擴張，跌至衰退區間。受訪廠商表示，庫存下降與減少採購量和精簡存貨政策有關。