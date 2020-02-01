〈紐約匯市〉疫情擴大 美元重擊 避險日圓走揚 英鎊強漲

週五 (31 日) 美元指數重跌 0.53% 至 97.185，逼近一週來低點。中國新型冠狀病毒席捲全球，中國死亡人數攀升至 213 例，全球病例已超過 1 萬人，市場懷疑中國當局未能控制疫情，擔憂這波病毒恐抑制全球經濟增長。避險情緒升溫，美元跌破 98.00，面臨拋售壓力，阻力位落在 98.20。

美元指數 15 分線 (圖片: investing)

武漢肺炎疫情延燒，激勵避險日圓和瑞郎週五雙雙爬升至數週來高位，USD/JPY 下滑 0.54% 至 108.37，延續第八日跌勢，為自 1 月 8 日以來的最低水平，徘徊在 108.40 附近；美元兌瑞郎暴跌 0.62%，落到兩週來最低點。。

和中國地緣關係極度敏感的澳幣與紐幣雙雙走低；AUD/USD 下跌 0.39%，跌至四個月低點；紐幣跌至兩個月來低點，在 0.6450 附近找到支撐。

離岸人民幣也難以立足，今年以來離岸人民幣兌美元匯率首度跌破「7」字頭。荷蘭 ING Bank 在報告中預估，隨著疫情持續擴大，人民幣可能貶至 1 美元兌 7.20 人民幣。。

WHO 週四宣布將源自中國的新型冠狀病毒入列國際公共衛生緊急事件，根據中國衛健委數據公布，截至週四 (30 日)24 時止，中國武漢肺炎患者累計人數達 9692 例，重症 1527 例，死亡 213 例，武漢肺炎確診病例已超過當年 SARS，而其他 23 個國家和地區目前已通報出現 131 例。

芝加哥採購經理人指數 (PMI) 躍升至 42.9，遠低於預期的 48.8，為自 2015 年 9 月以來的最低水平，係因製造業活動持續低迷所致，難以支撐美元上行。

紐約 OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「目前市場應該關注武漢疫情對中國經濟及其貿易夥伴的影響」。

美國三大主要航空公司 - 聯航、達美航空和 AA 相繼宣布取消飛往中國大陸的航班，旅遊社和飯店業者皆擔心疫情對產業的衝擊。

英鎊兌美元 15 分線 (圖片: investing)

週五英鎊兌美元飆漲 0.86% 至 1.3207，英國將在週五晚間 11 點正式脫離歐盟，屆時英國和歐盟將進入「脫歐過渡期」談判階段，以達成自由貿易協定為目標，並將 2020 年 12 月 31 日設為脫歐最後期限。

英鎊結束動盪的一月，在英國央行宣布維持利率 0.75% 不變後，一路爬升至一週來高點，創下最大單週漲幅，此前最高點為上週的 1.3173。

Commerzbank 分析師 Karen Jones 預估，英鎊兌美元將從近期的 1.2929 強勁反彈，一路漲至 1.3285 區間。彭博社分析師預計該匯價對將在 6 月底之前上漲超過 1%，至 1.33 美元。

歐元本週從關鍵的 1.10 水平反彈，歐元兌美元保持在 1.1060 附近的漲勢，週五歐元兌美元漲 0.57%，持續創下每週新高 1.1050。

美元兌加幣上漲 0.22% 至 1.3236 加幣。

截至週六 (1 日) 台灣時間 6:30 價格：

美元指數來到 97.185。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1093 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3207 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6688 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3236 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.39 日圓。