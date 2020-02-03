〈每日外資外匯觀點〉SEB短線快打歐元兌美元限價交易獲利豐

新型冠狀病毒疫情擴大，美國三大航空公司上周五宣布取消中美航班，市場對全球經濟影響的擔憂加劇，避險日圓和瑞郎攀升至四周來高點，在岸人民幣春節假期後開盤，周一暴跌 1.52%，跌破 7 關卡；對出口敏感的澳幣兌美元也跌至四個月低點。

美國公布 12 月個人消費支出 (PCE) 物價指數較前月上升 0.3%，為 4 月以來最大升幅，密西根大學 1 月美國消費者信心指數亦升至 99.8，創去年 5 月最高；但消費者收入成長 0.2% 不及預期，預示今年消費成長溫和，再加上企業投資下滑，恐令美國今年經濟成長放緩。

Dealing and Trading 副總裁 John Doyle 則認為，近期的美國經濟數據表現樂觀，去年大部分的不確定都變得明朗，經濟前景相對偏佳，預期美元仍將從中獲得支撐。

澳盛銀行也指出，目前美國國內基本面維持穩健，但對製造業仍有疑慮，從技術面來看，美元指數上檔在 98.2 遭遇阻力，下檔 200 日均線 97.7 跌破後，恐怕仍有跌勢。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

瑞典北歐斯安銀行 (SEB) 表示，該行以「剝頭皮」操作方式，短進短出超快速進行歐元兌美元的看空限價交易，進場點 1.1075，目標 1.0850，止損設在 1.1200，累計 23 筆交易的收益率高達 8.3%。

在英鎊方面，財經網站 forexlive 分析師 Justin Low 表示，雖然英國央行維持利率不變使得英鎊上揚，但隨着央行下調了經濟預期，預計英鎊漲跌的震盪空間將加大。

德國商業銀行指出，英鎊近期強勢反彈，英國央行上周四進行脫歐前最後一次利率會議，決議鷹派維持利率 0.75% 不變，若受此激勵持續，加上受惠美元走弱，預期英鎊兌美元將反彈至 1.3285。