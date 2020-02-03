武漢肺炎溫州封城 陸股開市 股匯市嚴陣以待

武漢肺炎疫情繼武漢後，大陸浙江溫州也因疫情嚴峻，進行封城，美國也將新型冠狀病毒列為「公共衛生緊急事件」，對中國實施旅行限制。在武漢肺炎新增廣東、浙江溫州為二級流行區之際，陸股將於今日開出鼠年紅盤，台股股匯市也將嚴陣以待。台股今日關鍵位置為半年線，如未能守穩，需提防持續下探。關鍵密碼為 11189、11272、11347 點。

台股如今日再跳空開低，11400 點關卡為重要關鍵，兩端哨站為 11418 與 11393 點，如 11347 點再棄守，需提防往 11300 關卡與 11272 點測試，而 11200 點整數關卡兩端哨站為 11189 與 11211 點，11189 務必守穩，否則需提防續往下探 11100 點整數關卡，11100 關卡兩端哨站為 11017 與 10986 點。如盤勢要儘速回穩，11400 點務必站穩，最好還能挺住 11455 與 11500 點，11500 點兩端哨站為 11488 與 11510 點，收上 11510 點才算站穩 11500 點關卡。

今日盤中觀察重點，除了新台幣匯率之外，也需留意 9 點 30 分開市的陸股走勢。新台幣匯率必須止貶，外資調節賣壓才有機會減緩，而今日陸股走勢，也將牽動亞洲股市走勢。在電子權值股部分，由於武漢肺炎疫情新增廣東為二級流行區，電子三王中，需留意鴻海走勢，如能在利空中有抗跌表現，對盤勢止跌回穩才較為有利。其他則可留意因武漢地區停工，出現缺貨、轉單的相關族群，目前仍以觀察面板相關與 DRAM 為主。

短線盤勢要止跌回穩，至少必須 3 日不破低，不論指數與個股，只要跌破月線，且今日低點跌破上周五或上周四低點，都屬空方疆域，不宜貿然進場搶短。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)