〈武漢肺炎疫情〉強化口罩供應 經部三大策略應對

因應新型冠狀病毒 (簡稱武漢肺炎)，全球疫情持續升溫，各國出現防疫用品搶購潮，經濟部也因應衛福部、疾管署，提出三大因應策略，包含限制口罩出口、提出統一徵購三原則、加速新建自製產能等，經濟部表示，全球防疫工作升溫，導致短期口罩進口價錢提高，台灣必須強化自己供應能力。

疫情升溫 口罩醫藥用品需求增

武漢肺炎疫情從去年底爆發以來，全球超過 20 個國家、上萬人確診感染，世界衛生組織 (WHO) 也將新型冠狀病毒疫情入列「國際公衛緊急事件」，不少專家示警，武漢肺炎疫情未來恐進一步擴大，台灣也陸續出現 10 例確診病例。

隨著疫情不斷升溫，全球各國除加強防疫工作外，也引爆口罩、醫藥用品搶購潮，台灣民眾也因 17 年的 SARS 疫情餘悸猶存，導致近期口罩供不應求。

經濟部三箭因應口罩供給

經濟部 1 月 23 日緊急下令，為確保台灣國內口罩需求供給，將限制醫療口罩與 N95 口罩出口一個月，不過民眾出國仍可攜帶自用口罩，數量以 5 盒 250 片為上限，雖然口罩禁令引發網上不少民眾反彈、輿論，但觀察台灣近年口罩進出口狀況，為「淨進口國」。

數據顯示，去年全年口罩出口約 1.7 億片，但進口卻達 4.3 億片左右，顯示台灣口罩仍仰賴進口，而自疫情延燒以來，各國口罩需求暴增，導致進口困難提高，而據了解，台灣目前口罩日產能約 400 萬片。

經濟部也提自 2 月 1 日起以統一徵購、統一調控、統一售價三原則控管國內口罩供給，期間每日徵購分配 140 萬片將提供醫療及防疫公務使用，剩餘 260 萬片則分派給藥妝、藥局、醫材通路、四大超商，售價則訂為每片 6 元，並維持每人限買 1-3 片。

雖然政府以統一徵購確保口罩供給狀況，但仍有不少民眾反應買不到口罩，因此經濟部研擬耗資 2 億元，新建國產 62 條口罩產線，其中 10% 將生產兒童口罩，預計 1 個月內完成，屆時國內口罩產可望提升至每日 1000 萬片以上。

台灣雖然並非 WHO 成員國，但政府各級機關努力防堵疫情擴散，提出多項防疫工作，但外界仍擔憂口罩供給不及、口罩原物料缺乏，如何確保相關供給量，仍考驗政府應對能力。