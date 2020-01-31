〈武漢肺炎疫情升溫〉第9例個案台商夫篩檢結果出爐 確診為台灣第10例

中國及國際間新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，中央流行疫情指揮中心今 (31) 日宣布，我國又新增第 10 例確診個案，為昨 (30) 日公布第 9 例個案之丈夫，這名 40 多歲的台商去年下半年曾在武漢工作，僅出現咳嗽等輕症，但已將病毒傳染給妻子。

指揮官陳時中表示，第 10 例個案今年 1 月 12 日從武漢返台後，原列為接觸者，於 1 月 21 日出現上呼吸道症狀，22 日曾就醫檢查無肺炎情形，故診斷為一般感冒，衛生單位 30 日進行採檢，今日檢出新型冠狀病毒陽性確診，研判第 9 例個案是遭本個案感染，為一起境外移入個案導致本土家庭群聚事件。

陳時中強調，在台商呼吸道採檢到病毒的基因，有病毒的基因片段，目前我國已可分離出病毒，確認病毒已經死掉，推斷並沒有傳染性，但確實有感染過，整體來說，仍守住社區感染這條防線。

指揮中心表示，台灣前 9 名確診個案狀況穩定，持續住院隔離，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。

世界衛生組織 (WHO) 已將新型冠狀病毒疫情提升為「國際公共衛生緊急事件」，而截至 30 日止，中國確診病例已接近 1 萬例，死亡人數突破 200 人，專家示警，無症狀或輕症的傳播者越來越多，未來疫情恐進一步擴大，經濟損失可能將超越 SARS。