〈武漢肺炎疫情升溫〉因應國內口罩需求 經部擬耗資2億元新建產能 每日供給千萬片

新型冠狀病毒（簡稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，因應防疫工作，國內口罩需求大增，對此，經濟部研擬將耗資 2 億元，新建 60 條口罩產線，屆時可望將國內口罩產能提升至每日 1000 萬片以上。

隨著武漢肺炎疫情持續延燒，台灣也出現 10 例確診病例，導致國內口罩需求暴增、供不應求，經濟部除協調國內廠商增加產能、調整供給外，也研擬由政府出資新建產線，預計相關設備將在 1 個月內完成，並送交口罩製造商，新增每日近 600 萬片產能。

據了解，經濟部長沈榮津今（31）日親赴設備廠商洽談訂購設備事宜，最快明日將動工製造，而行政院也已表達支持。

經濟部統計目前國內口罩每日生產量約為 400 萬片，依據中央流行疫情指揮中心統一徵購政策，將自 2 月 1 日起暫定持續到 2 月 15 日止，期間每日徵購分配為 140 萬片提供醫療及防疫公務使用，60 萬片給醫院內 (或附近) 的藥妝、藥局、醫材通路提供民眾就醫使用，其餘 200 萬片則釋出給四大超商，並維持每人限買 1-3 片。

對於民眾仍反應買不到口罩，經濟部表示將盡力讓每位民眾都買得到口罩，而新產線順利加入後，也渴望緩解供不應求狀況。

兒童口罩缺貨方面，經濟部回應，兒童口罩生產占比約為 10%，但因應廠商趕工狀況，將進一步了解目前生產狀況，確保供應維持 10% 水準。