武漢肺炎料衝擊產能與消費需求 蘋果台積電ADR週五狂跌

鉅亨網編譯羅昀玫 2020年2月1號8點13分

隨著武漢肺炎疫情持續延燒，蘋果對中國曝險相當高，約有 15% 營收來自大中華地區，華爾街考量冠狀病毒可能將衝擊產能與需求，蘋果與其供應鏈週五集體狂跌。

蘋果 28 日盤後公布最新財報超乎預期，但紅包行情僅維持一日，週五 (31 日) 蘋果股價慘跌 4.43%，創 5 個月來最大跌幅，成為道瓊指數最大拖累，連續兩個交易日收黑。

蘋果股價走勢圖。(圖片：investing)

蘋果供應鏈同步暴跌，台積電 ADR (TSM-US) 大跌 3.33%；美光科技 (MU-US) 大跌 3.53%、思佳訊 (SWKS-US) 大跌 2.65%、高通 (QCOM-US) 大跌 2.81%、英特爾 (INTC-US) 大跌 3.82%。

外媒報導，由於冠狀病毒而會對需求產生影響，一些蘋果供應鏈企業預測，中國消費需求下降 5-10%，正決議將下調今年財測。

早前郭明琪發表蘋果面臨五種主要風險中，提到今年三月前若疫情如無顯著改善，蘋果將面臨五大風險。

首先，全球消費信心降低，影響出貨量。第二，中國延後開工與勞力短缺，不利上半年出貨。

第三，影響下半年蘋果新產品認證流程。第四，上半年蘋果新品設計決策時間緊張。第五，配戴口罩不利於 Face ID 操作，可能會配備全新電容式指紋辨識解決方案。

瑞信分析師 Matthew Cabral 讚賞蘋果財報的強勁表現，但對估值提出警告，認為過去 90 天中，蘋果股價累計已上漲 30%。但瑞銀分析師 Timothy Arcuri 表示，就蘋果歷史來看，它的股價過高，但就大型科技股而言則不然。