川普政府宣布公衛緊急事件 發布禁止入境/強制隔離令

週五 (31 日) 川普政府宣布，新型冠狀病毒 (2019 n-CoV) 列為美國公共衛生緊急事件，發布禁止入境 / 強制隔離令，力求將美國境內感染風險降至最低。

美國衛生及公共服務部長艾薩 (Alex Aza) 週五 (31 日) 於白宮舉行的記者會上表示：「今天，川普總統採取了果斷行動，以盡可能降低美國出現新型冠狀病毒的風險。」

美國衛生及公共服務部長艾薩 (Alex Aza) (中) (圖片：AFP)

Alex Aza 表示，美國總統川普已簽署一項命令，要求美國拒絕過去兩週自中國旅行的外國人入境美國 (美國公民、永久居民的直系親屬除外)，這項「禁止入境」令將於美東時間 2 月 2 日下午 5 時生效。

此外，美國將在美東時間 2 月 2 日起對過去 14 天內進出中國湖北的任何美國公民進行篩查，進行 14 天強制隔離檢疫，提供適當的醫保和健檢。

代理國土安全部部長庫奇內利 (Ken Cuccinelli) 還提到，美國計畫將所有來自中國的航班僅限於紐約、芝加哥、舊金山、洛杉磯、西雅圖、亞特蘭大和檀香山等機場起降。

截至目前，美國已確認在有 6 個確認病例。Alex Aza 強調，在美國境內感染新型冠狀病毒的風險很低，我們希望保持這個狀態。

早前，隨著疫情毫無平息跡象，全球各國陸續宣布停飛中國並加強邊界管制，美國國務院發布旅行禁令，第四級警戒「請勿前往中國」。