國際田總推新制 Nike Vaporfly系列跑鞋獲准於東奧亮相

《華爾街日報》報導，國際田徑總會 (IAAF) 公布一系列新制顯示，Nike(NIKE-US) 的 Vaporfly 系列跑鞋獲准在今年夏季的東京奧運賽事中亮相。

IAAF 週五 (31 日) 公告， 新規定將限制鞋底厚度為 40 毫米，不過這項規定對於鞋底 36 毫米的 Vaporfly 系列跑鞋來說空間仍大。此外，IAAF 要求在 4 月 30 日前，任何用於高層級比賽的鞋款必須於公開市場販售四個月以上，上述新規定意味著 Nike Vaporfly 已獲准於今年的東京奧運賽事中亮相。

Nike Vaporfly 系列跑鞋先前備受爭議，主要因多位著用選手屢屢打破比賽紀錄，令外界質疑該項跑鞋技術是否導致賽事的起頭不平等。國際田徑總會 (IAAF) 先前認為跑鞋科技和研發技術對運動員而言屬於輔助作用，不過因爭議不斷，該會決定成立專門小組審議。

(圖：Nike 官網)

IAAF 主席 Sebastian Coe 表示，不認為可以排除市場上已採用多時的鞋款，但我們可以透過限制使用後續鞋款來進一步規範，IAAF 也會持續調查。

IAAF 發言人表示，不論是使用 Nike Vaporfly 系列或其他跑鞋所締造的紀錄都將延續下去，因為這些紀錄都是根據當前的有效規則而實現。

Nike 並沒有針對消息回應。Nike 發言人先前表示該公司不會生產任何消耗跑者能量的跑鞋，不過仍將尊重國際田徑運動的規則與精神。

Nike Vaporfly 系列跑鞋鞋底是以泡棉和碳纖維製造，該技術主打為跑者提供力量回饋，讓跑者起跑時能有「被向前推進的感覺」。Nike 贊助研究也發現，這款跑鞋能夠幫助跑者減少能源損耗，並將效率提高 4.2%。