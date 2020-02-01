宛如煙草股！Cramer：石油股已經完了 真受夠了 財報亮眼都沒用了

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週五 (31 日) 稱自己受夠了化石燃料股，因為年輕的投資者對氣候變遷的擔憂使這類股價低迷。

在《Squawk Box》節目上，Cramer 將石油和其他化石燃料股與煙草股相比，稱這些股都處於「喪鐘階段」，「他們就是煙草，就跟煙草股一樣。」

「我已經受夠化石燃料股，他們已經完了，我們將開始看到全球各地的撤資行動，你會看到一堆基金剝離資產，這會像一場遊行般，大家說著『看！這些都煙草股，我們不會持有這些股』。」

Cramer 認為，有一些化石燃料股確實有吸引人買進的理由，但資金經理人和基金都避之唯恐不及，這讓他也望之卻步。

此前數週，貝萊德執行長 Larry Fink 在年度股東信函中也預警氣候變遷恐在不久後引起「資金的大量重新配置。」

Fink 提到，管理資產超過 7 兆美元的貝萊德將持續集中投資策略，推出剔除化石燃料股的新投資產品。

Cramer 週五表示，「看看英國石油的收益紮實、良好，再看看雪佛龍，他們正執行價值 50 億美元的庫藏股，但根本沒人在意，這單純因為年輕一代的資金經理人想迎合年輕一代的投資者心理。」

雪佛龍 (CVX-US) 和 Exxon (XOM-US) 股價週五均在公布財報後收低，雪佛龍營收遜於預期，且調整後獲利下降，而 Exxon 的 EPS 低於預期。

近年來能源股處於困境，部分係因原油和天然氣持續低價，儘管過去一年廣泛美股的表現達 10 年來最棒，但雪佛龍和 Exxon 最終仍收低。

Cramer 認為，就算石油公司財報表現亮眼也不會扭轉其股價跌勢，「Exxon 本來可以公布意外的驚喜，但我認為這一切都不重要。」