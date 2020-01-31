〈財報〉Visa Q1營收不如市場預期 盤後股價大跌3%

金融支付服務巨頭 Visa 週四 (30 日) 於美股盤後公布 Q1 財報，雖獲利優且業務整體增長，但本季營收不如市場預期，拖累 Visa 週四股價。

Visa(V-US)週四 (30 日) 上漲 1.66% 以每股 208.21 美元作收，而在財報公布後，VISA 盤後股價大跌 3%，至每股 201.96 美元。

Visa 股價 (圖片: Google)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

淨收入報 33 億美元，年增 10%，優於去年同期的 30 億美元

淨營收報 60.5 億美元，年增 10.7%，低於市場預期的 60.8 億美元，優於去年同期 55.06 億美元

營業收入報 40.2 億美元，年增 8.07。

調整後 EPS 報 1.46 美元，年增 12.31%，符合市場預期，優於去年同期 1.30 美元

交易支付總額報 378 億美元，年增 11%

服務收入報 26 億美元，年增 9%

數據處理營收報 29 億美元，年增 16%

國際交易營收報 20 億美元，年增 9%

其他項目營收為 3.65 億美元，年增 22%

本季度基本業務驅動力的增長仍然強勁，總支付額年增 8%，不計歐洲境內的跨境交易量年增 9%，整體轉帳支付量年增 11%

Visa 董事長兼首席執行長 Alfred Kelly 表示：「2020 財年第一季度財報反映了全球業績穩定和強勁增長，我們持續建立和更新夥伴關係，本季度我們對於收購 Plaid 也感到樂觀，期待未來能一同推動業務增長。」

Visa 於本月宣布以 53 億美元的價格收購了金融服務 API 公司 Plaid，這將改善 VISA 與金融初創公司的關係，Plaid 致力於開發金融服務 API，幫助開發者共享銀行等相關金融機構的信息。

公司 2020 財測展望：

展望未來，Visa 認為 2020 全年收入將以低端兩位數增長，EPS 增長約為 15%，客戶獎勵佔總收入的百分比介於 22.5% 至 23.5% 區間。

分析師則預計營收增長為 10.7%，EPS 增長 13.8%。在過去兩年裡，Visa 公布的季度營收有 88% 超過市場預期，平均獲利預估值也超過市場預期。

競爭對手萬事達 Mastercard (MA-US) 在前一日財報中表示，由於萬事達卡在中國流入和流出的跨境交易，有相當大的部分是電子商務，因此和武漢肺炎疫情有「自然對沖」的關係，市場也積極關注 Visa 是否受疫情影響。

Visa 股票在過去三個月中上漲了 16%，相較同期美股道瓊工業平均指數則上漲 6%。