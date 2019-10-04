〈群益期貨〉VISA與Master Card會不會是中美貿易談判的下一個戰場

美國 2010 年向世貿組織 WTO 提告，中國歧視美國信用卡業者，讓中國公司於中國境內享有非法壟斷， WTO 在 2012 年裁定此舉違法。

2016 年中國人民銀行頒布銀行卡清算業者管理法規，2017 年 6 月發布申請程序，Visa 和 Mastercard 於當年度都遞交申請，但人民銀行至今仍拒絕承認兩家業者的申請。中國拒絕美國兩家信用卡公司的審批程序，也算是關稅戰、科技戰以外的另一個戰場－金融戰。

9 月底中國國務院金融穩定發展委員會召開第八次會議，研究深化金融體制改革，要進一步擴大金融業高水平雙向開放，鼓勵境外金融機構及資金進入境內金融市場，那麼，這個沉在箱子裡的老議題，VISA 與 Master Card 是不是有機會再浮出檯面？

觀察 VISA 與 Master Card 這兩家公司的股價，從去年三月美中雙方開始打貿易戰以來，截至目前為止股價分別大漲了 40%、48%，同期標普 500 指數漲了 7%，是否讓人感覺到樓梯上已有腳步聲傳來？

10 月 10 日中美將於華盛頓舉行第十三輪的經貿談判，雖然過程中起起伏伏，但這次主要將聚焦在農產品相關的議題上，至少從議程看來，農產品相關的會議安排顯得特別多；至於金融方面，中方開始論述金融深化改革的議題，川普之前也傳出擬撤除陸企在美上市的發言，雖然事後被納瓦羅出面澄清此為假消息，但無風不起浪。最近大陸股市轉弱，主要就是金融股帶頭下殺的，談判的風向似乎真的吹到金融上頭。

預計 11 月 17 日 APEC 領導人峰會中，川普與習近平可望再會面，這一次雙方出的牌可能都與金融面相關，中國可能在金融牌選擇退讓，以換取美國對中國的關稅減免。

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