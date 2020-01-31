臉書大跌6% 華爾街紛喊：可趁此時逢低入場

臉書 (FB-US) 週三 (29 日) 公布第四季財報，由於成本支出嚴重壓縮利潤，且本季營收增幅創上市來新低，拖累臉書週四 (30 日) 股價大跌 6.05% 報每股 189.3 美元，但有華爾街分析師認為，此時正是入場臉書的最佳時機。

臉書股價走勢 (圖片: Google)

Monness Crespi Hardt 的分析師 Brian White 重申了他對臉書的「買入」股票評級和每股 260 美元目標價。他認為臉書今日的下跌，是個入場好機會，但他承認該股仍有潛在風險。

他寫道：「臉書為改善安全性和隱私將持續投資，我們認為 2020 年將是臉書的過渡年，針對性廣告仍將是其不利因素」。

隨著美國大選在即，隱私監管措施更趨嚴格，臉書將砸大錢在隱私和廣告定位上，下一季 Q1 展望恐怕不甚樂觀，分析師指出美國廣告增幅從第三季度的 27.0%，降至第四季度的 21.5%，顯示廣告不利因素一問題將延續到下季。

華爾街分析師看法:

花旗分析師 Jason Bazinet 表示，臉書近幾週股價表現強勁，儘管財報未如預期樂觀，但增長勢頭仍在，他維持其對臉書的「買入」評級和每股 240 美元目標。

Canaccord Genuity 分析師 Maria Ripps 同樣維持「買入」評級和每股 260 美元的目標價。

Atlantic Equities 分析師 James Cordwell 和摩根士丹利分析師 Brian Nowak 同樣將臉書評級維持在「增持」，目標分別訂在每股 235 美元和 270 美元。

Cordwell 寫道：「臉書仍處於優勢地位，整體增長依然強勁，能獲取大量廣告收入增長」

投銀 Oppenheimer 分析師 Jason Helfstein，重申臉書優於大盤的股票評級，並將其目標股價從每股 230 美元調升至 265 美元。

Raymond James 分析師 Aaron Kessler 維持 270 美元的目標不變。他認為臉書營收提供了「放緩但穩固的營收增長」，且旗下 WhatsApp 和 Instagram 估值極具潛力，預估其跨平台的限時動態功能，將持續為公司創造驚人獲利。

唯有 Pivotal 研究集團分析師 Michael Levine 對臉書目標價做出最大調降，週四他將臉書股票評級自「買進」降至「持有」，並將目標價自每股 245 美元調降至 215 美元。