萬事達卡、Visa接連宣布退出臉書加密貨幣計畫

週五 (11 日) 臉書發行加密貨幣天秤座 (Libra) 計畫大受打擊，由於面對多國監管機構強烈質疑和立法者嚴厲批評，使得關鍵合作金融支付服務供應商如萬事達卡 (Mastercard) 和 Visa，繼 Ebay 和線上支付平台 Stripe 退出後，也加入出走行列。

該消息是在負責監管臉書加密貨幣的組織－天秤座協會 (Libra Association，LA) 準備召集合作供應商開會，並簽署契約的幾天前發出的，會議原定於週一在日內瓦舉行。

對此消息，一名天秤座協會的女發言人週五表示，會議將如期進行，一旦簽署正式章程，它將宣布第一份官方合作夥伴名單。

在一項聲明中，該組織表示，將致力於建立安全、透明且對消費者友善的全球線上支付系統，以替十幾億民眾解除財務困難的危機。

臉書在今年 6 月份宣布將推出「天秤座」(Libra) 的加密貨幣，並在總部日內瓦成立了天秤座貨幣的非營利機構 LA，將用來監督加密貨幣的營運，而非由臉書直接管理，以求「公平與公正」，就如同加密貨幣的名稱 Libra 一樣。

目前信用卡供應商 Visa 和萬事達卡，和行動叫車服務 Uber、網上支付系統 Paypal、世界婦女銀行 (WWB) 等二十八家企業或組織，皆為 LA 協會的創始成員。

據了解本週有俄亥俄州參議員 Sherrod Brown 和夏威夷州參議員 Brian Schatz 警告 Visa、萬事達卡和 Stripe 線上支付供應商，要他們「仔細考慮」是否該參與臉書加密貨幣的項目。

兩名美國參議員表示，天秤座不僅為目前全球金融體系帶來風險，同時可能危及線上支付供應商的業務。

萬事達卡在一份聲明中表示，將繼續監督天秤座貨幣，但目前公司尚在評估是否該加入天秤座協會，最終決定將取決於該協會是否符合公司期望。

Ebay 表態支持臉書推行加密貨幣，但宣布公司不打算成為創始成員之一，不過高度尊重天秤座協會的未來展望。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)