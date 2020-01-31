〈財報〉Verizon 2019 Q4 EPS 略遜於預期 但新增用戶數大增

週四 (30 日) 美國電信龍頭 Verizon (VZ-US) 於美股盤前公佈 2019 會計年度 Q4 財報，營收及獲利皆呈增長趨勢，且營收表現超越市場預期，另外，Q4 的新增無線用戶數亦創下 6 年來最高。但每股盈餘表現卻略遜於市場預估值。

由於 Verizon 所公佈的 Q4 每股盈餘不如市場預期，財報公佈後，Verizon 股價於週五 (31 日) 台北時間 0 時許，下跌 0.95% 達每股 58.97 美元。

Verizon 股價 15 分鐘 k 線圖

2019 Q4 基於 non GAAP 財報關鍵數據：

營收：323.45 億美元

營業收入：75.14 億美元

稀釋後每股盈餘 (EPS)：每股 1.13 美元，較去年同期增長 0.89%，低於市場預估值 1.14 美元

2019 Q4 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：347.75 億美元，較去年同期增長 1.4%，高於市場預估值 346 億美元

營業收入：66.39 億美元

稅後淨利：52.17 億美元

稀釋後每股盈餘 (EPS)：1.23 美元，較去年同期增長 161.7%

按用戶類別區分營收；

一般消費者：242.07 億美元，較去年同期增長 2%

企業：80.71 億美元，較去年同期增長 0.8%。

為增加競爭優勢，Verizon 於去年 10 月份宣佈，將會提供給美國用戶一年的免費 Disney+ 影音串流服務，且無論是無線網路用戶、Fios 家用網路、或是 5G 家用網路用戶，皆適用於該免費方案。另外，為了提升新增用戶數，Verizon 亦採取降價策略，並提供更具吸引力的服務，例如包含 Apple Music 的綑綁式服務等。

受惠於各項行銷策略，促使 Verizon 的用戶數呈現顯著增長，根據 Verizon 公佈數據顯示，後付型電話用戶數新增了 79 萬戶，大幅高於市場調查機構 FactSet 所預估的 52.5 萬戶。

Verizon 的董事長兼執行長 Hans Vestberg 在財報聲明中表示，Verizon 於第四季創造了亮眼的營運表現和獲利成長，且一般消費者和企業用戶數皆持續增加。另外，受惠於 5G 的應用範圍逐漸擴展，預期將會進一步刺激 Verizon 的營收增長。

2020 全年展望