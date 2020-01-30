每週一領出當週生活費 不准刷卡 週薪管理法 向手滑購物說再見

撰文: 李美虹

覺得自己始終無法控制消費衝動，總愛亂買東西？試試只能用現金消費的「週薪管理法」，每週一領出當週生活費，每次花錢只能從皮夾內掏出現金付款，有效控制你的總支出。

咦？妳又買新包包了？」Coco 晚上與一群好朋友聚會，在餐廳門口遇見同來赴約的 Emily，發現她手上挽著一只之前沒看過的新包，不禁提問。

「是啊！前幾天跟一個客戶約在百貨公司吃飯，經過這個品牌專賣店，不小心瞄到櫥窗裡的這個新包，一時手滑就……」Emily 有點不好意思，因為上個月她才跟 Coco 說，自己每個月薪水都不太夠用，存不了錢。

「這個包應該花了妳 5、6 千元吧？」Coco 估了一下價錢，Emily 驚訝地說：「妳真厲害，一眼就能猜出價格！這是剛上架的新貨，小羊皮的，不錯吧？」Emily 眉飛色舞地的把新包打開，讓 Coco 看了一下內裡設計。

口袋有破洞的人

永遠存不住錢

兩人邊走邊說進入餐廳，找到朋友預訂的桌子，原來她們兩人來早了，其他人都還在路上。於是，趁著人少，Coco 低聲問了 Emily：「上個月妳才說薪水都不夠用，怎麼才沒多久就又手滑花錢了？」

直性子的 Emily 立刻說：「就是控制不住消費衝動啊！尤其是剛發薪水沒幾天，覺得自己口袋有錢花，所以一看到新包，就忍不住手癢了！」說完她自己也不好意思地笑起來，「不過，因為月初花錢買了包，所以我接下來一定會省吃儉用，絕對不再亂花錢！」Emily 說完立刻把手舉高做發誓狀，以表決心。

「其實，女人在消費方面的自制力是比男人稍差一點，但是，要讓一個女人有跟男人完全一樣的消費模式，也是不可能的。不過，過度的消費會使妳無財可理，所以還是要節制一點啦。」Coco 忍不住提醒，因為她可不想下次碰面，又聽 Emily 重複說一次「錢不夠花」的苦水。

編列生活費預算

把錢花在刀口上

「那妳有沒有什麼好方法，可以讓我控制消費衝動？」Emily 突然正經起來。

Coco 想了一下，覺得以 Emily 的情況，「週薪管理法」非常適合她。所謂週薪管理法就是先算出一個月的基本生活費，然後除以 4，算出每週的生活費用，之後，每週一就一次把整週的生活費領出來放在皮夾裡，這樣一來就可以做到總支出管制。

例如這個月的生活費是 8 千元，那麼每週的生活費就是 2 千元，週一時就把 2 千元放進皮夾裡，每次打開皮夾要付錢時，就可以知道這週的生活費還剩多少錢？如果錢迅速變少，花錢就要有所節制。當然，你必須先定義出什麼是生活費，例如個人的伙食費（不包括假日親友聚餐費）、交通費等。

週薪管理法有個前提——絕對不能刷卡，一律只能用皮夾裡的現金付款。這樣做的好處是，每次打開皮夾，就能看到這週的生活費還剩多少，藉此來做為消費提醒與控制。當花費被有效控制住後，如果皮夾內還有剩餘的錢，就能存起來。換句話說，透過週薪管理法能夠有效做好支出控管，把錢花在刀口上。

只用現金付款

能有效控制消費欲望

Coco 跟 Emily 說了「週薪管理法」，並且再三提醒她，一定不能刷卡消費。而每次拿出皮夾內的現金付錢時，就會親眼見到錢正在逐漸減少中，這樣一來，就可以提醒自己「鈔票正在流出」，達到控制消費欲望的目的。

除此之外，如果皮夾內的現金快要用完時，也表示當週剩下的日子就得勒緊褲帶過生活，這種做法也能有效避免繼續透支。「得等到下週一，妳才能起死回生，重新做人！」Coco 笑著跟 Emily 說。

如果能夠做到每週皮夾內的現金都有餘額，那就把剩餘的金額存起來，下週就更努力控制消費，看看自己皮夾剩餘的錢，能不能一週比一週多？當然，為了有激勵性質，也可以自己設定小目標，例如：這週皮夾內剩餘的錢要比上一週多 100 元，下一週就訂 200 元…… 以這種方法激勵自己更注意花錢的速度。

消費衝動人人有，如果可以找到一些小方法，就能降低衝動購物的機率，克制自己亂花錢的習慣。

來源：《Money 錢》 2020 年 02 月

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