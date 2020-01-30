同樣是定期定額投資 為何他成功、你失敗？

撰文：張國蓮 攝影：張家禎

具「低金額、高便利、好執行」3 優點的定期定額，是小資族最常採用的投資方式，只是成功獲利者多，但失敗者也不少，以下 4 個小資族的實戰經驗，或多或少說明成功與失敗的原因。

成功案例

小資女小貓 定期定額逾 50 檔

資產積少成多

小貓已有逾 10 年定期定額投資基金的經驗，透過「定期定額、逢低加碼，停利出場並繼續定期定額」的操作，多數時間賺錢。而少數幾次虧錢是因為選錯基金。小貓解釋，選錯基金的情況有 2 種，一是投資到景氣循環週期很長的市場，小貓高點進場後，定期定額 4 年多都還是負報酬。

另一種情況是基金績效表現越來越不好，落到同類型基金的後 2 分之 1，甚至出現投資同樣的市場，別的基金賺錢，她買的卻賠錢，這 2 種情況發生，就必須忍痛賣掉。

10 餘年來，小貓透過定期定額投資基金，存出一大桶金，再將每個小賺 20%～30% 的獲利累積起來，本金加上獲利讓小貓現在的資本超過 500 萬元。隨著資本越來越大，小貓手中定期定額的基金也越來越多，目前已逾 50 檔，還好科技發達，小貓每天查看、動手調整定期定額金額或停利出場只花 10 分鐘，獲利的喜悅更大大紓解了工作上的壓力。

成功方程式：定期定額→逢低加碼→停利出場並繼續定期定額

成功案例

理財新鮮人樂樂 定期定額 26 個月

歡樂收割 幫自己再賺一份年終

樂樂 2 年前進入職場時，就開始每月擠出 3,000 元定期定額投資 1 檔全球科技型基金，因為樂樂深信科技將是最具成長前景的產業。26 個月來，這檔基金不僅讓樂樂存下 7.8 萬元，去（2019）年 12 月更以獲利近 28% 出場，獲利金額約 2.2 萬元，幫自己賺到一份年終獎金。

樂樂表示，這 26 個月來，時不時會面臨一些掙扎，包括定期定額初期很無感、生活中有花錢的誘惑、市場波動很大，有幾個月出現負報酬等，這些情況都曾讓樂樂心想該不該繼續投資？還好，樂樂利用記帳 App 來控管收支，也會閱讀專家有關定期定額的文章來強化信心與決心，終於靠著意志力與忍耐力，成功獲利出場。

樂樂獲利出場後，謹記專家的建議，定期定額繼續扣，更因為資金增加一些，把每月定期定額扣款的金額由 3 千元提高到 5 千元，樂樂信心滿滿地期待 26 個月後，收割另一個 30% 的獲利。

成功方程式：挑選具前景產業→定期定額不停扣→獲利近 3 成出場並繼續定期定額

失敗案例

高薪女主管 忘記停利

獲利幾乎回到原點

克莉斯汀知道投資理財很重要，也用定期定額方式投資了 3 檔基金，但身為部門主管，又是一個孩子的母親，工作上會議不斷，家務上小孩、先生、婆婆的事情也多，每天忙得焦頭爛額，導致過去 5 年來常發生獲利點到卻忘記出場，情況好一點是少賺些，最壞的結果是回到原點。

克莉絲汀認為應該要改變如此無效的做法，於是在資產管理界好友的推薦下，利用了母子基金投資法，希望藉由系統的協助，讓她丟一筆錢進去後，根據設定好的條件，定期定額投資、獲利出場，如此週而復始，她就能全心投入工作又不會耽誤財富的成長了。

建議做法：利用母子基金投資法自動錢滾錢

來源：《Money 錢》 2020 年 02 月

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