小資女艾蜜莉存股心法 股災來臨3做法 大跌免驚

撰文: 編輯部

當股災來臨，市場開始大跌，投資人該怎麼做？有些投資新手對股市還很陌生，或是近年剛進入市場，賺了點錢，但一直害怕遇到市場崩盤，這裡就要告訴你，遇到大跌時該怎麼做。

當大盤大跌時，假設用大盤指數來評估跌幅，容易受到大型權值股的影響；如果用本益比來評估，由於在景氣最差的年度，很多公司都虧損，市場的本益比會高達 100 倍以上，所以我選擇用「股價淨值比」來評估。

過去 30 年來，台灣股市的股價淨值比落在 0.99～3.4 倍之間。最高點的 3.4 倍出現在網路泡沫化的 1997～1999 年前後，最低點的 0.99 倍則是出現在 2008 年的金融海嘯之後。

每次大崩盤，跌幅大約在 3 到 6 成，例如：科技泡沫時期，大盤股價淨值比從高點 3.4 倍滑落至 1.68 倍，跌幅約為 50%；金融海嘯時期，則從 2.32 倍下滑到 0.99 倍，跌幅約 57%。

公司虧損會導致淨值減少，但相對而言，單年度的跌幅不會過大；在淨值減少的情況下，股價淨值比還下跌 50%～57%，代表股價至少跌了 6～7 成。

股災來臨時怎麼辦？

3 種做法學起來

之前就學過「艾蜜莉定存股」的人，是不會在高點把全部資金都投入股市的，因為要在高點買績優股，至少得分成 3 批往下買，而且都只能先買第 1 批，也就是說資金只會用到 1/3。

而之前並未跟著「艾蜜莉定存股」操作的投資人，如果已經在 10,000∼11,000 點時把資金全部放入股市，而又遇到大跌的話（畢竟沒人知道股災什麼時候會來），可以分成以下 3 種情形處理：

買的不是績優股

立刻停損

當股票該停損時，要果斷地賣掉，並且忍住。如果你捨不得，這次的大跌，或許終究會回歸理性，但對我們的財富並沒有太多幫助，因為你已經在下跌初期賠上身家，還沒有股息可以領。

買的是績優股但太貴

落到便宜價時加碼

不要賣，先存錢等大盤低點，績優股落到便宜價，打了 65 折、6 折時買進，藉以平均買在高點的成本，等下一波景氣循環高檔時仍然能獲利，也就是既賺價差又賺股息。

買到便宜的績優股

繼續買下去

繼續第 2 批、第 3 批…… 第 6 批慢慢買，一直買到半價，有錢就買，沒錢就停住沒關係，然後一直領股息領到景氣回春，除了股息之外，還可以賺一大段的價差。

別借錢投資

你借的其實是時間

新手投資有一個盲點，會覺得這麼好的機會，我一定要把握，就算沒有足夠的現金，也要用融資和貸款的方式取得資金。但借錢投資的風險本來就高，遇上市場風暴時，會比持有現股和用閒錢投資的人更早離開市場，所以衡量自己承受風險的程度，是最重要的。

假設這筆資金是借來的，那我最多能承受多少損失呢？是股價下跌的 2 成還是 3 成？切記，股市的長期平均報酬率是 7%，如果借款利率過高，那有可能從股市取得的獲利，都只是在繳利息罷了。

我想說的是，辛苦工作賺來的錢，如果在能力還不足以駕馭更多的投資金額時，遇上了市場崩盤，可能等不到市場回復理性的黎明，就會在最深沉的黑夜，失去所有資金並背上負債。

負債是要用時間來償還的，借錢投資等於是在預支人生，當我們的投資技巧和觀念還未成熟之前，輕易動用借貸，不只容易拖慢我們財務自由的時間，可能還會賠上進入市場的門票（起始資金）。

每個人的專長和行業都不同，或許在某些領域，你的專業以及對產業的敏銳度，比我好得多，這都是很正常的。比如身在半導體業或電子業，因為專業知識較豐富，一定會對景氣有不同的想法跟看法。

善用自身的專長，提早建立觀察名單，並時時更新個股現況，當價格崩盤出現，才能更快找出被低估的好股票。

來源：《Money 錢》 2020 年 02 月

更多精彩內容請至 《Money 錢》