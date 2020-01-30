〈武漢肺炎疫情升溫〉台灣確診第9例 台商返台僅輕症 妻遭家庭群聚傳染

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今 (30) 日宣布，我國嚴重特殊傳染性肺炎新增第 9 例確診個案，研判為家庭群聚感染，這名女性患者應是被曾在武漢工作的先生傳染，不過先生返台僅出現輕症。

陳時中指出，這名個案 27 日出現症狀，28 日到醫院就診，今日正式驗出新型冠狀病毒呈現陽性，而案夫在武漢工作，回台後出現些微感冒、咳嗽，前段時間曾赴醫院看診，但由於照 X 光未出現肺炎狀況，僅有輕症，未符合病例通報定義，因此院方沒有進行進一步的病毒篩檢，而且這名台商也快速痊癒，不過，妻子卻已經遭受感染。

陳時中說明，從這起案例及國外專家研究發現，沒有症狀的感染者已經越來越多，有一定的數量，雖然只出現輕症，但仍具傳播力。目前這名個案病情穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。

陳時中表示，台灣日前確診的前 8 例個案，經過治療後目前狀況穩定，身體狀況持續進步中，從第一例患者的痰當中，已檢測不出新型冠狀病毒。

依據中國疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國累計 31 省市區 (不含港澳特別行政區) 確診 7711 例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增 1737 例，其中 1370 例重症，170 例死亡。

除了台灣之外，國際間累計 92 例確診，分別為泰國 14 例、新加坡 10 例、香港 10 例、日本 8 例、澳門 7 例、澳洲 7 例、馬來西亞 7 例、美國 5 例、南韓 4 例、德國 4 例、法國 4 例、阿拉伯聯合大公國 4 例、加拿大 3 例、越南 2 例、尼泊爾 1 例、柬埔寨 1 例及斯里蘭卡 1 例。