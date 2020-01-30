〈武漢肺炎疫情升溫〉年假結束供給陸續恢復 經部：2/1起口罩調降為每片6元

新型冠狀病毒肺炎 (簡稱武漢肺炎) 疫情持續升高，導致民眾對口罩需求爆增，經濟部表示，為避免口罩供需失衡、價格哄抬，政府將採取統一徵購、統一調控、統一售價三原則因應，售價方面，隨著年假結束，2 月 1 日起將調降為每片 6 元。

經濟部表示，民眾購買口罩需求增加，據統計，單日超商銷量為過往 42 倍，而由於年假期間物流、廠商等人力成本都較平時高，因此定價一片 8 元，但隨著年假結束，經過與通路商、物流商、製造商的協調後，2 月 1 日起售價將調降為每片 6 元，未來市場恢復正常供需後，價格將回歸市場機制。

經濟部表示，中央流行疫情指揮中心統一徵購政策，將自 2 月 1 日起暫定持續到 2 月 15 日止，期間每日徵購的製造產量，約為 400 萬片，分配為 140 萬片提供醫療及防疫公務使用，60 萬片給醫院內 (或附近) 的藥妝、藥局、醫材通路提供民眾就醫使用，其餘 200 萬片則釋出給四大超商，並維持每人限買 1-3 片。

經濟部進一步指出，依指揮中心說明，呼籲健康民眾優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買口罩，且不需一律戴口罩；而口罩產能目前也已恢復，籲請民眾在購買口罩時，夠用就好不要囤積。