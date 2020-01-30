〈武漢肺炎疫情升溫〉民眾搶購口罩 經部：工廠24小時不停機擴產 勿恐慌

武漢肺炎疫情蔓延，引發國人購買口罩需求，銷量已較平常超過 10 倍以上，彰化、雲林工廠外今 (30) 日仍出現大量排隊人潮，經濟部強調，已協調廠商提高口罩產量，並改為 24 小時、3 班制趕工生產，呼籲民眾勿恐慌搶購。

彰化田中鎮的華新醫材集團及埤頭鄉榮洲紡織公司旗下口罩工廠，皆吸引大批民眾連日來排隊搶購，庫存近乎銷售一空，製造醫療級口罩的雲林縣和拓公司初六開工日也加緊備料、開工，以因應民眾需求。

口罩供應商過年期間已提前部分復工，但產能仍不足，經濟部指出，今天已協調廠商改為 24 小時、3 班制趕工生產口罩，目前產量約每日 390 萬個，短期將提高到 420 、470 萬個以上，甚至是 600 萬。

經濟部強調，已逐一盤點供應商產能、通路需求及配送機制，預計全面復工後一、二天，供貨狀況可望恢復正常，呼籲民眾口罩夠用就好，勿恐慌囤貨。而廠商若需要增聘勞動力或外籍勞工等狀況，經濟部將予以協助，解決擴充產能面臨的問題。

針對日前衛福部釋出戰備口罩至超商，售價每片 8 元，引發「太貴」聲浪，經濟部表示，定價 8 元是在春節期間與廠商及通路業者協調而來，由於通路反映過年人力成本增加，加上物流分裝、配送等都要額外增加人力，因此最後拍板定價為每片 8 元。

衛福部每日釋出 600 萬片儲備的平面手術口罩 (28-30 日)，共 1800 萬片，提供給 7-11、全家、萊爾富、OK 等四大超商，今日為最後一天，為了讓更多人可以買到，每人維持限購 3 片，每片 8 元。