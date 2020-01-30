〈武漢肺炎疫情升溫〉政府每日徵購口罩400萬片 統一調度全國通路

行政院今 (30) 日召開院會，針對嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作，召集衛福部及經濟部協調，行政院發言人 Kolas 表示，會中達成四項決議，政府每日將向業者徵購口罩 400 萬片，統一調度給全國販售通路，避免哄抬價格。

武漢肺炎疫情延燒，引發民眾搶購口罩潮，為安定民心，Kolas 表示，第一、政府將依「傳染病防治法」，統一徵購口罩作為防疫物資，初步擬定每日向業者統一徵購 400 萬片，徵購對象為日產量 5000 片以上業者，作為統一調度給全國使用。

第二、經濟部將配合衛福部防疫人員所需，供應口罩；第三、統一口罩售價，防止價格被哄抬。Kolas 強調，口罩價格、限購數量維持每片 8 元、每人限購 3 片，但未來不會高於目前價格，細節仍待中央流行疫情指揮中心宣布。

第四、增加國內口罩供給量，經濟部正積極協調，每日生產量上看 420 萬片，期盼未來產量可望達 600 萬片或更多。

行政院長蘇貞昌會中也裁示四項指示，要求政府各部會「防疫視同作戰」，全力提升防疫戰備物資，各地方政府也要就所轄各鄉鎮市區長召開防疫會議，並針對確診病例確實執行標準作業流程，最後是建立全民防疫網，加強大眾輸宣導配戴口罩及視實際需求執行相關消毒。