2020年北台灣新建案上看1.3兆    薄利多銷快速結案成趨勢

據住展雜誌統計，北台灣 2019 年全年推案量約 1 兆 921 億元，較 2018 年略減約 2 百多億元，年減幅約 2.3％，但仍創下北台灣史上第四大量紀錄，主要推案集中在重劃區。住展雜誌研發長何世昌表示，展望 2020 年，北台灣推案量將比 2019 年成長 15% 至 20%，全年案量區間可能落在 1 兆 2,560 億元至 1 兆 3,110 億元，直追 2013 年的 1 兆 3467 億元最高峰紀錄，台北市與新竹市都更案將是最大量增點；另有業者分析，2020 年採取薄利多銷、大量推案但拼快速完銷趨勢，是造就推案量大增的主因。

回顧 2019 年，北台灣所有縣市中，以新北市的推案量最大，高達約 4648 億元，主是是剛性需求強勁，建商推案信心倍增，土地供給量大的重劃區因而出現推案潮。至於台北市，受到豪宅推案低迷的影響，北市去年量縮幅度創下房市反轉以來之最，2019 年推案量僅約 2181 億元，比 2018 年銳減 900 多億元，年減幅近 3 成；其中尤以松山區、士林區最少，全年案量分別只有 35.6 億元、50.3 億元。

新竹地區 2019 年推案量雖然年減 100 多億，年減幅約 1 成左右；但全年案量逾千億以上仍屬大量，且推案遍地開花，包括像新埔、芎林、寶山等偏鄉都有不少新案推出，其中芎林更湧現 18 筆新建案，顯示新竹房地產的開發動能不斷往外圍擴張，但外圍地區房價相對低，總銷案量不易衝高。

展望 2020 年，何世昌認為，因去年買氣回升、成交量明顯上揚，業者普遍樂觀看待後市，促使 2019 年核發建照量爆出大量。在新北市與桃園市的部份，新興重劃區推案動能依然充沛。台北市與新竹地區都更案量將連袂衝高，尤其台北市可能大增千億以上。

海悅國際總經理王俊傑日前分析，今年將是建商提高建案銷售週轉率的一年，不求創價、但求快速銷售的薄利多銷，量大但產品會更符合市場對於坪數、總價需求，不過他分析，業者應提防供給量過大的問題，以免因推案量大增造成銷售減速。