〈房產〉工作天數少 永慶房屋1月交易量年減1成 台北、新竹縣市表現穩

今年 1 月遇春節 7 天假期，買方追價動能降低，房市交易天數也減少，雙重因素影響房仲業成交量，永慶房屋統計， 2020 年 1 月全台交易量較去年 12 月減少 21%，與去年同期相比減少約 1 成，據永慶房產集團研展中心統計，與去年 1 月同期相比，台北、新竹縣市與台南正成長，量增 2%、10% 與 7%，表現相對亮眼。

永慶房屋門市全台其餘四都成交量則減少，新北市 1 月交易量年減 11%，桃園量縮 19%，台中與高雄分別減少 12% 與 20%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，今年新年假期落在 1 月，去年在 2 月，因此去年 1 月為完整月份，以房市交易來看，工作日減少勢必影響量能，因此，1 月交易量年減 1 成屬必然，若以同樣 31 天來換算，今年 1 月房市買氣不減，顯示在總統大選底定後，且沒有新房市政策影響下，房市回歸市場供需機制，預期年後民眾春節節慶假期收心，回歸日常生活節奏，這波遞延、觀望買氣可回籠。

不過，謝志傑說，近期台商回流、轉單等利多發酵，部分屋主樂觀看待未來房市，售屋態度轉趨強硬，買賣雙方價格認知差距拉大，市場仍以自住為主力，價格彈性小，買方追價動能低，交易量縮狀況就會出現。謝志傑補充，觀察近期看屋量仍穩定，顯示民眾購屋意願不減，價格仍是成交關鍵，只要買賣雙方價格有共識，房市交易擴量機會也會增加。

謝志傑指出，美中貿易爭端未解，加上近期武漢疫情爆發，各國股、匯市都出現跳水，這波疫情蔓延全球，經濟、金融市場也無可倖免，不確定性增加，短時間內房市仍有受衝擊壓力。