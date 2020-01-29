〈房產〉台中市去年房屋交易以三個屯區最熱門 北屯區奪魁

房仲業者盤點 2019 年台中市前十大房屋交易熱區，前十名交易量總和將近 3.4 萬棟，較 2018 年明顯成長，且北屯、西屯兩區全年交易量都突破 6000 棟，不僅如此，前十大交易熱區交易價格全面上揚。

有巢氏房屋研究發展中心資深研究員陳金萍表示，台中市居住環境佳、重大建設多、生活機能完善，持續吸引人口移居，加上台中捷運綠線預計今年底全線通車，完整便利的交通建設也成利多條件，購屋需求可望維持強勁。

根據統計，2019 年台中市建物買賣移轉棟數前 3 名，依舊是傳統購屋熱區，北屯、西屯與南屯增幅較 2018 年都成長 1-2 成，房市持續增溫，觀察交易熱區榜單，東區跌出前十名，改由黑馬沙鹿區竄出，擠進前十名。

陳金萍指出，台中市北屯區去年買賣移轉共 6296 棟，年增 14.1%，西屯區也突破 6000 棟大關，來到 6121 棟，年增 26.1%，第三名的南屯區則以 4338 棟、年成長 22.8% 的表現緊追在後。

以住宅單價來看，除西屯、南屯外，其餘行政區房價仍在 1 字頭，較 2018 年小幅上漲，漲幅在 3.3% 至 7.1% 之間，漲幅較大的區域如太平、大里與豐原等區，主要受屋齡 5 年內的新屋交易較多，推升房價，但目前市場仍以自住買盤為主，房價難有大幅上漲的動能，若房價漲勢過於猛烈，需求恐有轉弱風險。

永慶不動產台中北區崇德加盟店謝坤志店東表示，北屯區受惠於重劃區多而完善，加上 74 號快速道路行經、捷運即將通車後北屯為首站，台中鐵路高架化又將過去遭切割開來的北屯區縫合起來，交通便利性大幅提升，多方加持之下，購屋需求旺盛，而建商也推出大量新建案搶市，光是新大樓就多出 200-300 棟。

謝坤志指出，北屯區以別墅與 15 年左右的華廈 3、4 房產品最受歡迎，中古屋平均每坪 18-20 萬元，總價位帶約 700-800 萬元，新成屋則要 1000-1200 萬元之間，購屋者中有不少為首購族，主因北屯區生活機能完善，大型賣場如三井 outlet、Costco 及迪卡儂也陸續進駐，未來可望持續吸引購屋、換屋族移居。

永慶不動產台中台灣大道加盟店張永富店長表示，西屯區多個重劃區開發完善，整體生活機能也是台中最佳，西屯區內重大建設有國家歌劇院、鄰近高鐵、中山高，區內還有新光三越、大遠百等百貨公司，因此吸引人口持續進駐。

張永富指出，目前西屯區中古屋總價位帶落在 700 萬元左右，可以買到 3 房產品，但屋齡較久，新成屋則落於 1000-1200 萬元之間，觀察區域內去年交易量確實明顯提升，分析主因為買賣雙方認知拉近、達到平衡點，換屋族、首購族都有，號稱「台中信義區」的七期重劃區內還有豪宅區，整體而言，由於便利的生活環境，若預算足夠，西屯區仍為購屋族首選。

有巢氏房屋台中秀泰圓滿加盟店店東楊加立表示，南屯區有不少重劃區，前年至去年陸續交屋，新屋挹注量能、拉抬整體交易量，而中古屋方面也受惠於秀泰影城、捷運沿線等優勢，產生不小效益，過去可能乏人問津的產品都逐漸去化，可見交通與生活機能仍是消費者最主要考量。

楊加立指出，南屯區主力產品為 1000 萬元以下的 4 房中古屋，其次為 2000 至 3000 萬元，南屯身為台中市的蛋黃區，擁有得天獨厚的交通條件，包括國道一號行經、主要幹道文心路通過，距離高鐵台中站也很近，便利性大幅提升。南屯區房價相較其他周邊行政區雖然稍高，但市容、環境更好，未來 3-5 年需求可望持續旺盛。

至於去年交易量增幅最大的大里區，永慶不動產台中文心大慶加盟店店東洪嘉慶分析，大里地理位置優越，無論從南投、彰化到台中，勢必經過大里，加上轄內坐擁中投快速道路、鄰近 74 號快速道路，也離台中市區不遠，加上房價較親民，房屋總價相對實惠，都是成為購屋族青睞的原因，因此購屋需求強勁。