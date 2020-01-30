〈武漢肺炎疫情升溫〉下周油價估降近1元 探1年來新低

武漢肺炎疫情嚴峻，衝擊全球市場信心，多家國際航空公司取消或減少中國航班，導致原油需求驟降，根據中油油價公式計算，預期下周國內油價連三降，汽、柴油每公升估降 0.9 元、1 元，汽油價格將創下 1 年來新低。

武漢肺炎疫情引發市場擔憂，導致本周國際油價進一步走跌，依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施，預估汽、柴油下周起每公升將調降 0.9 元與 1 元。

根據估算，98 無鉛汽油將跌破 30 元關卡，95 無鉛汽油每公升來到 27.4 元，以一般汽車油箱平均加滿 50 公升來算，車主可望省下 45 元、50 元，不過，實際油價依中油 2 月 2 日公布為準。

中國官方呼籲民眾暫緩出國並取消出團，避免疫情持續擴散。英國航空及首爾航空已宣布暫停所有往返中國的班機；印尼獅航暫停所有往返中國 15 個城市的航班；國泰航空宣布至 3 月底，逐步減少往來中國航班 50% 或更多；法國航空、芬蘭航空、聯合航空等皆暫停數個飛中國的航班。

中國新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，全球迄今（30 日上午）累計病例達 7817 例、170 死，台灣已有 8 起確診，中央流行疫情指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，搭乘大眾運輸也需做好防疫工作。