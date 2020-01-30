〈武漢肺炎疫情升溫〉中國旅遊受挫 國內三大旅行社營收受影響逾3.5億元

武漢肺炎疫情持續在中國擴散，國內多家大型旅行社業者估營收將受衝擊，其中，國內最大旅遊業者雄獅 (2731-TW) 估，將影響合併營收約 2.6 億元，鳳凰 (5706-TW) 估影響營收約 2850 萬元，而五福 (2745-TW) 估將衝擊營收約 6700 萬元，此三大旅行社業績合計至少將受衝擊達 3.55 億元。

雄獅表示，中國各地景區為因應武漢肺炎關閉措施，而於春節期間出團旅客，經全團旅客同意提前返台，未產生的景點門票、住宿和餐費退費將於年後陸續協助旅客退費或轉團。

雄獅預估，就本次疫情截至 2 月 29 日，共將影響營收約 2.6 億元，內部已成立緊急應變指揮中心密切關注疫情狀況，並隨時掌握各地區營運可能因公共衛生管制所造成的影響。

鳳凰則表示，截至 2 月 29 日止，共將取消 50 團約 760 人，預估合併營收影響數約 2850 萬元，但對整體財務和業務無重大影響。

鳳凰進一步說明，中國團體旅遊暫停出團至 2 月 29 日，已出發前往的旅客經全團同意已提前返台，而取消中國團旅客扣除證照規費外，其餘退還；另外，將積極協助每位參團旅客做轉團或行程保留延後出發。

五福指出，受武漢肺炎影響，預計從 1 月 25 日起至 2 月底影響營收數約 6700 萬元，但其他東北亞、東南亞和長程線團體不受影響，維持正常出團。

五福也強調，已要求大陸線近期回國的領隊，應先在家自主管理 14 天。