1月投資股票信心創9個月高點 不排除將快速滑落

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (30) 日公布 1 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 85.30 點，較上月上升 1.02 點，來到去年 5 月以來高點，其中，六項調查指標均上升，又以「未來半年投資股票時機」上升 2.5 點最多，也創去年 5 月以來新高，然而，法人認為，隨著武漢肺炎快速蔓延，嚴重衝擊鼠年紅盤日行情，不排除接下來投資股票信心將快速滑落。

台經中心指出，本次調查六項分項指標均上升，其中，上升幅度第一的指標為「未來半年投資股票時機」，調查結果為 68.10 點，月升 2.5 點。

其次為「未來半年國內就業機會」，調查結果為 86.7 點，月升 1.25 點；「未來半年國內經濟景氣」為 93.85 點，月升 0.75 點，則是創調查新高；「未來半年家庭經濟狀況」97.50 點，月升 0.7 點；「未來半年購買耐久性財貨時機」為 112.25 點，月升 0.6 點。

而上升幅度最少的的指標是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為 53.40 點，僅較上月上升 0.35 點。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向皆悲觀指標，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」為樂觀。

另外，在「目前健康狀況」指標部分，本月調查結果為 112.4 點，較上月調查結果上升 0.4 點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀，而「預期健康狀況」指標為 100.1 點，也較上月上升 0.25 點，呈現樂觀。