憂冠狀病毒疫情拖累全球經濟成長 WTI油價跌入熊市

由於武漢冠狀病毒爆發，引發市場擔憂原油需求可能放緩，對油價持續構成壓力，國際油價週一 (27 日) 跌至 10 月以來的最低水平。

美國西德州中質原油 (WTI) 下跌 1.9% 或 1.05 美元，收於每桶 53.14 美元，連續第 5 個交易日下跌，是去年 10 月 15 日來最低收盤價。盤中更一度下跌逾 3% 至 52.13 美元，是 10 月 10 日來從未出現過的價格。當期合約已連續第 3 週下跌，並創下 7 月以來的最糟單週走勢，且因較 4 月的近期高點 66.60 美元下跌 20%，WTI 原油已跌入熊市。

紐約原油期貨走勢

國際指標布蘭特原油下跌 2.5% 或 1.53 美元至每桶 59.16 美元，也是連續第 3 週走跌，也是 2018 年 12 月來最糟糕單週表現。

布蘭特原油期貨走勢

中國官員宣稱，12 月 31 日在中國武漢首次發現的類流感冠狀病毒現已造成 82 人死亡，全球確診病例至少有 2900 例。病毒已傳播到另外 10 個國家，包括南韓、日本和美國，美國週日 (26 日) 確認了第 5 例。

根據美國海關總署數據，由於中國是全球最大原油進口國，2019 年每天進口創紀錄的 1012 萬桶，同時也是全球第二大石油消費國，因此中國經濟放緩將打擊石油需求。

RBC 分析師 Michael Tran 週一在給客戶的報告中說：「近幾個月來，供應面的風險已頻頻出現嚴格測試，但是，冠狀病毒卻是多年來最重要的重點考驗。」「圍繞病毒的擔憂情緒以及對需求的負面影響，已讓原油市場淪為待宰牛羊，並使油價連續 5 天下跌。」

《路透》週日報導，沙烏地阿拉伯能源部長 Abdulaziz bin Salman 親王表示，OPEC+ 會在需要時介入以提振價格，同時指出，拋售「主要是由於心理因素以及一些市場參與者對市場的極端負面預期所致，但其實疫情對全球石油需求的影響非常有限」。

但是，隨著週一油價走低，他的談話絲毫沒有緩解人們的擔憂。

Again Capital 的 John Kilduff 指出，「由於冠狀病毒爆發引起的需求擔憂，最近的油價暴跌使沙烏地阿拉伯和俄羅斯陷入混亂，」「隨著北半球冬季的結束，產油國已經預期夏季駕駛季節的需求可能疲軟。它們最擔心的是原本打算靠週末出遊而大賺一筆的企圖已經落空了。」

S&P Global Platts 的 Claudio Galimberti 週一表示：「如果油價跌破某個關卡，OPEC 可能必須採取行動。」而且這個關卡很可能已經接近了。

在試圖量化疫情對石油需求的潛在影響時，部分華爾街分析師將 2002 年 SARS 爆發作為參考案例。摩根大通週四 (23 日) 表示，如果該病毒像「SARS 一樣流行」，它可能會將油價壓低每桶 5 美元。

然而，與 SARS 時期不同之處在於，自 2000 年代初以來，中國的航空旅遊就大幅成長，航空燃料需求一直是全球成長的主要驅動力。

但 RBC 表示，儘管航空燃油需求已趨疲軟，但還不足以「產生全球性影響」，並且「對類似 SARS 事件的影響將對油價產生影響」的評估只會是「徒勞無功」。