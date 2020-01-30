〈武漢肺炎疫情升溫〉日本自武漢撤僑 專機乘客發現3名確診病例

日本《NHK》週四 (30 日) 報導，昨 (29) 日搭乘包機自中國武漢返抵日本的 206 名乘客當中，共有 12 人因武漢肺炎的相關症狀而住進醫院，當局確認其中 3 人感染了新型冠狀病毒。在 3 個確診病例中，有 1 名 50 多歲的日本人男性在抵達日本後，表明他有身體不適的症狀，而另外 2 人則並未出現發燒等相關症狀。這是在此次日本的撤僑包機上首度發現有人遭到感染，也是日本首度發現有感染者沒有出現任何的相關症狀。

該名 50 多歲的日本人男性居住在中國武漢，於 29 日返抵日本後，由於喉嚨痛的緣故住進東京的醫院，並於當日晚間出現 38 度的高燒。在經過檢查後，確認是遭到新型冠狀病毒的感染。也由於這回在包機上發現了 3 名感染病例，使得日本的確診病例累計到了 11 人。

日本自武漢撤僑 專機乘客發現 3 名確診病例 (圖片：AFP)

而其他搭乘同一班包機在 1 月 29 日返抵日本的其他 201 名日本人，則並未在檢查過程當中有發現遭到感染的情事。對於另外 2 名不願接受檢查的乘客，日本當局也將持續與當事人進行溝通，希望他們能夠改變心意。

此外，日本也在 1 月 28、29 日發現，有從未前往中國武漢的民眾也感染了武漢肺炎。日本厚生勞動省也因此認為，在日本國內有人傳人的情況發生。

不過日本厚生勞動省表示，日本國內沒有出現廣為流行的現象，民眾不須過度擔憂。在預防上與流感的要領相同，勤洗手並在打噴嚏時多注意衛生，希望大家在防疫上多多努力。

日本防疫方面專家的東北醫科藥科大學的賀來滿夫特任教授表示，由於中國曾在未出現任何症狀的人身上驗出病毒，因此他也料到日本會出現相同的例子。但是目前還不清楚這些人是否會將病毒傳染給其他人，一般民眾除了需要冷靜因應外，有關單位也必須擬定相關對策來預防這些無症狀的人將病毒傳染給其他民眾。