〈武漢肺炎疫情升溫〉工總籲助人助己 兩岸共同防疫化解危機

武漢肺炎疫情持續延燒，全國工業總會今 (30) 日表示，目前仍有台商 30 萬家、台幹 200 萬人以上在中國生活、工作與投資，而重災區的武漢則有 1000 家台企在當地設廠營運，強調兩岸貨物往來密切，使中國疫情獲得有效控制，才是台灣人民健康安全的保障，呼籲各界本於「人饑己饑、人溺己溺」精神，發揮同胞愛，給予必要的關懷與協助。

工總理事長王文淵春節期間邀集工總監事會召集人潘俊榮、副理事長詹正田及主要幹部等人，針對武漢肺炎疫情的影響會商，共同因應對策，工總認為，兩岸人員與貨物往來密切，在防疫工作上難以獨善其身，置身事外，唯有使中國疫情早日獲得有效控制，才是台灣人民健康安全的最佳保障，兩岸必須共同防疫，化解此次危機。

工總指出，兩岸過去有著綿密的經貿往來，造就廣大台商在中國生根茁壯，並加深兩岸產業鏈結，間接帶動台灣經濟成長與投資收益，雖然歷經美中貿易爭端，兩岸經貿互動與民間互助並未間斷，此次武漢肺炎疫情蔓延，已嚴重影響兩岸人員及正常貨物往來，甚至因工廠開工延誤造成兩岸產業斷鏈，將對台灣經濟將帶來重大衝擊。

因此，面對嚴峻的武漢肺炎疫情，工總呼籲，全體會員及業界應緊急透過其在各地投資的台商，對當地提供必要的資金、醫療資源與物品協助，希望助人助己，儘速使疫情早日獲得控制，共同維護兩岸人民的健康，並降低其可能對兩岸經濟造成的衝擊。