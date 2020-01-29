〈財報〉AMD 2019第四季營收、獲利略優於市場預期

AMD(AMD-US) 於週二 (28 日) 美股盤後公佈 2019 會計年度第四季財報，雖然營收及獲利皆略優於市場預期，但該公司對於 2020 年第一季的營收展望，卻低於市場預估值。

AMD 股價於週二 (28 日) 盤後下跌 4.55%，達每股 48.23 美元。AMD 股價自今年以來已上漲了 10%。

AMD 股價 (圖：Google)

2019 Q4 基於 non GAAP 財報關鍵數據

營收：21.3 億美元，略優於市場預估值 21.1 億美元，年增率 50%

毛利率：自去年同期的 41% 上升至 45%

營業收入：4.05 億美元

稅後淨利：3.83 億美元

EPS：每股 0.32 美元，高於市場預估值每股 0.31 美元

2019 Q4 基於 GAAP 財報關鍵數據

營收：21.3 億美元，略優於市場預估值 21.1 億美元，年增率 50%

毛利率：自去年同期的 38% 上升至 45%

營業收入：3.48 億美元

稅後淨利：1.70 億美元

EPS：每股 0.15 美元

AMD 的總裁兼執行長蘇姿豐 (Lisa Su) 在週二 (28 日) 表示，AMD 於 PC 晶片市場的市占率，在過去 8 個季度以來持續呈現穩定增長的趨勢，而預期本季的市占率亦較前季增加。

另外，AMD 的運算與繪圖產品銷售事業群 (包括顯示卡及 PC 晶片)，於 2019 年 Q4 營收達 16.6 億美元，高於市調公司 FactSet 的預估數據 15 億美元，年增長率為 69%。企業端、嵌入式暨半客製化事業群 (包括伺服器晶片及客製化晶片) 的營收則為 4.65 億美元，年增率為 7%，但低於市場預估值 6.04 億美元。

2019 全年基於 non GAAP 財報關鍵數據

營收：67.3 億美元，年增率 4%

毛利率：43%

營業收入：8.4 億美元

稅後淨利：7.56 億美元

EPS：每股 0.64 美元

2019 全年基於 GAAP 財報關鍵數據

營收：67.3 億美元，年增率 4%

毛利率：43%

營業收入：6.31 億美元

稅後淨利：3.41 億美元

EPS：每股 0.30 美元

2020 會計年度第一季財測

營收：18 億美元，並可能增減 5 千萬左右，低於市場預估值 18.6 億美元。年增長率約為 42%。

毛利率：46%

展望 2020 年全年，AMD 預期營收將增長 28% 至 30%，高於市場預估的 24% 成長率。瑞穗分析師 Vijay Rakesh 及 Jason Getz 亦看好 AMD 在伺服器晶片市場的成長潛力，並於日前將 AMD 的股票評級，由「中性」調升至「買入」。