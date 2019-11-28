港股長投價值浮現 中國基金經理人加碼興趣濃

相對於全球主要股市今年漲幅呈現雙位數的亮麗表現來看，截至 11 月 26 日止，恒生指數今年以來漲幅只有約 4%，表現明顯落後。不過也突顯出港股長期投資價值慢慢浮現。有不少中國的基金經理人表示，開始加碼港股，為未來 1 至 3 年的行情佈局。

根據 Choice 數據顯示，9 月以來，20 檔滬港深基金全數上漲，其中有 5 檔漲幅超過 10%。此外，南向資金近一月淨流入人民幣 309.06 億元，也顯示出資金抄底港股的濃厚興趣。

銀華心怡基金經理李曉星認為，港股與全球主要市場相比，PE 和 PB 均在最低水準，吸引力正逐漸擴大，將擇機增加港股配置比例。

(資料來源: Bloomberg) 恒生指數估值走勢

分析師指出今年以來滬深 300 上漲約 30%，而恆生國企指只上漲約 5%。AH 股折溢價水準處於歷史高檔，價差的差異是市場認為後期港股表現將追上 A 股的重要因素之一。

至於投資方向，一位基金經理認為，在香港做「成長股」的投資風險較大，投資人挑選恆生指數和國企指數中的成份股較為穩健。

而在低利率環境下，港股的高股息資產最具吸引力。同時因為香港社運因素，在挑選標的時最好是公司主業在中國，且在香港價格又比 A 股便宜的股票，如銀行、地產、鋼鐵、煤炭中的龍頭股都是值得研究的方向。

至於剛上市的阿里巴巴，中國中嘉德服總經理 Qu Shaohua 表示，阿里巴巴是在 A 股市場中難以找到相匹敵的個股，即使現在無法持有阿里巴巴股票，但未來阿里巴巴納入港股通後，一定會尋找合適的價位買入。

雖然阿里巴巴被納入恆生綜指，中國投資人可以透過港股通機制投資該指數中的許多成分股。但根據滬深兩地證交所的規定，作為同股不同權架構公司，阿里巴巴需要在香港交易約七個月，並滿足諸如成交量之類的其它要求，才能被納入互聯互通機制。

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