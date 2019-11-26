今年來第4檔ETF遭清算 復華港股ETF申請12/30下市

ETF 指數型股票基金具備低波動、穩定配息，堪稱市場熱門商品，不過也有 ETF 基金因為基金規模低於 1 億元法定門檻，陸續清算下市，證交所今 (26) 日表示，復華 FH 香港 ETF 即將在 12 月 30 日清算下市，這也是今年以來第 4 檔因規模低於法定淨值，而決議下市的 ETF。

ETF 主要以被動追蹤單一市場、產業指數，並根據追蹤指數調整成分股，投資人可比照投資股票，進行融資券多空操作，比起一般傳統基金操作相對靈活，且手續費也相對便宜，頗受國人歡迎。

復華投信 2016 年元月一口氣推出 3 檔以港股為主的 ETF，包括 FH 香港、香港 2X 及香港反等 3 檔 ETF 基金，主要以追蹤香港恒生指數為主，其中年底即將下市的香港 FH，目前規模還有 8759 萬元，香港 2X、香港反規模分別各有 2 億餘元，屬於小規模基金。

法人表示，港股 ETF 規模縮減，研判可能與今年 6 月以來港股受香港反送中影響，重挫投資人信心有關，加上國人投資海外股票除 ETF 外，也能透過複委託參與個股投資，導致港股 ETF 規模縮水。

富邦台灣發達 ETF、金融指數 ETF，今年以來同樣因規模銳減，低於法定規模 1 億元，讓投信決議申請清算下市，其中，富邦金融指數 ETF 因配息率比起金融個股相對偏低，在投資人陸續贖回下，讓基金規模不斷萎縮，因而走上清算一途。

另外，第一金臺灣工業菁英 30 單日反向一倍 ETF，也在今年 5 月因淨值過低，黯然下市。