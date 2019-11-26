港股市值王！阿里巴巴開盤大漲逾6%

阿里巴巴今 (26) 在香港掛牌上市，開盤即以每股 187 港元開高掛出，股價最高來到 189.5 港元，較 176 港元的發行價上漲 7.6%，總市值接近 4 兆港元，一舉超越香港市值王騰訊，目前騰訊市值約為 3.27 兆港元。截至上午 09:45 止，阿里巴巴股價來到每股 188.2 港元，上漲 6.9%。

資料來源: 東方財富網, 阿里巴巴股價即時走勢

阿里巴巴做為近 9 年來香港股市最大規模的上市案，其掛牌交易備受矚目。在盤前交易時段投資人就已經展現熱情，盤前 30 分鐘的交易時間即上漲 6.25%，每股報 187 港元。

而阿里巴巴港股上市開盤即跳漲約 6.3%，也帶動相關概念股走勢，香港交易所上漲 1.76%，競爭對手騰訊則上漲 0.65%。

今日阿里巴巴在香港掛牌，其創辦人馬雲未出席上市活動，由執行主席張勇、副主席蔡崇信主持敲鑼儀式，此外阿里巴巴獨立董事董建華、香港財政司司長陳茂波、港交所主席史美倫、港交所行政總裁李小加都在場。

阿里巴巴昨 (25) 日公布公開募資結果，其中，公開發售部分取得逾 40 倍超額認購。每申請 500 股一定可取得 100 股，至於申購 100 股的投資者，抽中機率則為 80%。

阿里巴巴這次國際公開募資共發行 5 億股，每股定於 176 港元，由於公開發售反應理想，啟動回撥機制後，公開發售比例由 2.5% 增至 10%，並分配予 195,710 名成功的申請人。阿里巴巴已指出將全數使用超額配股權額，發行 7500 萬股股票，因此預估這次總集資金額將達 1012 億港元。

