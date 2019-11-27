〈財報〉IoT消費產品需求推動 小米Q3營收創新高 前三季淨利超2018全年

週三 (27 日) 小米公布 2019 年第三季財報，在智慧家電與 IoT 產品需求推動下，營收報人民幣 536.6 億元，創歷史新高，前三季淨利年增 37.1%，也已超過去年全年表現。

Q3 當季財報關鍵數據：

營收報人民幣 536.6 億元，年增 5.5%，季增 3.3%，低於市場預期 537.35 億元

毛利報人民幣 82.36 億元，年增 25.2%，季增 13.5%

調整後淨利報人民幣 34.72 億元，年增 20.3%，季減 4.5%

2019 年 Q3 財報 (圖：小米)

今年截至 Q3 財報關鍵數據：

營收報人民幣 1493.7 億元，年增 14.5%

毛利報人民幣 207.1 億元，年增 25.3%

調整後淨利報人民幣 91.9 億元，年增 37.1%，超過去年全年淨利 85.55 億元。

今年第三季，小米智慧手機業務收入人民幣 323 億元，年減 7.8%，總營收占比為 60.1%，其中，智慧手機出貨量到 3210 萬支，本季全球智慧手機出貨市佔率達到 9.2%，排名第四。

相較於去年同期每支人民幣 1052 元，今年智慧手機平均售價為人民幣 1006.5 元，小米表示，平均售價下降主要是因為與去年的產品組合有所差異。

第三季 IoT 消費產品收入為人民幣 156 億元，年增 44.4%，總營收占比 29.1%，其中，智慧電視全球出貨量達 3100 萬台，年增 59.8%。

小米指出，智慧電視、家電和小米手環等 IoT 產品需求快速增長，以及 AIoT 平台優勢持續增強所帶來的網路效應，驅動本季 IoT 消費產品強勁增長。其中，智慧電視及筆電收入達到人民幣 58 億元，年增 36.5%。

第三季互聯網業務營收為人民幣 53 億元，年增 12.3%，總營收占比為 9.9%。

部門營收 (圖：小米)

公司展望

小米稱，本季度公司持續實施「手機 + AIoT」雙引擎戰略，並取得顯著成效，用戶群和連接平台設備數量都保持快速增長，未來小米將全力推動 5G 手機的研發和推廣，預計在 2020 年推出至少 10 款 5G 手機。

小米表示，今年正值由 4G 向 5G 切換的過渡時期，尤其當前中國市場競爭漸趨激烈，小米今年仍持續維持穩健經營的策略，保證公司擁有健康的現金流及合理庫存水平，並持續提升盈利能力。稱公司有信心把握 5G 技術廣泛應用可能帶來的市場機會，將會努力實現 5G 技術大眾化。