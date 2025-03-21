小米2024年賣車虧近290億！專家：造車讓公司走向高端化 反而賺更多錢

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-21 17:00

‌



小米集團 (01810-HK)周二 (18 日) 發佈 2024 年財報，創辦人雷軍在微博稱之為「史上最強年報」，IoT 與生活消費產品業務首次突破千億人民幣規模，全年收入年增三成至 1041 億元，毛利率年增 3.9% 至 20.3%，其中智慧大家電業務延續高速增長態勢，空調、冰箱與洗衣機出貨量均創歷史新高，即便小米汽車業務仍在虧損。

財報顯示，目前小米營收一半以上仍由手機業務貢獻，智慧手機業務去年營收人民幣 1918 億元，年增 21.8%，佔總營收約 52%，較前年 58% 有所下降。全球出貨量 1.69 億支，連四年居全球前三，年增率 15.7%。

‌



最受外界關注的小米汽車業務去年營收人民幣 328 億元，占小米總營收不到一成，淨虧損 62 億元 (約 286 億台幣)，交付 13.69 萬輛，平均每賣一輛車虧 4.53 萬元，但全年毛利率為 18.5%，為中國車廠交付首年中最高的。

但專家指出，小米整體獲利能力在改善，全年利潤增速高於營收增速，全年營收人民幣 3659 億元，年增率 35%，經調整凈利年增 41.3% 至 272 億元。此外，目前小米現金儲備為 1751 億元（含投資），經營性現金流凈額 239 億，這些都證明盈利能力和營運效益。

此外，小米手機曾做不到的高端化，造車後做到了。在汽車業務虧損 62 億元的情況下，小米全年營收和利潤增長幅度超預期，利潤的成長離不開手機業務「量價齊升」的貢獻。

業內人士認為，小米手機高端化離不開小米品牌高端化的影響，而品牌高端化離不開小米汽車。造車增強小米的科技屬性。技術實力通常是科技品牌實現高端化的基礎，因此，小米造車有利於小米整體品牌向上，進而拉動手機業務。

財報會議上，小米總裁盧偉冰還提到，未來小米的目標是推進全品類高端化。不僅要在手機 6000 元人民幣以上價位段繼續提升規模，高端化戰略還要從手機和汽⻋領域拓展到所有品項。

在對今年的預期上，盧偉冰表示，目前整個智慧手機市場格局不穩定，今年料將是手機品牌走向分化的一年。未來三至五年，中國手機市場會進一步分化，大品牌會越來越強，小米目標是每年提高 1 個百分點的市佔率。今年手機全年出貨量提高至 1.8 億支，向 2 億目標邁進。

汽車方面，小米汽車累計交付 20 萬輛，單月交付目前穩定在 5 萬輛左右，雷軍周二宣佈今年交付目標將從此前的 30 萬輛上調至 35 萬輛。

專家指出，小米汽車目前的風險點在於產品推出節奏偏保守，首款車 SU7 系列發佈近一年仍是唯一在售產品系列，不像華為「鴻蒙智行」等品牌採取多款車在售、全面放量的策略。單一產品線策略可讓小米更專注，但前期產品的成功會將消費者預期拉得越來越高，後續產品的挑戰會越來越大，任何一款產品都不容有失，否則巨大的消費者心理落差就會成為品牌的大麻煩。

目前，小米汽車的在手訂單充足，產能是制約汽車放量的最大問題。目前，小米在佔地 72 萬平方公尺的北京一廠年產能為 15 萬輛，二期於 2024 年 9 月開工，佔地 53.1 萬平方公尺，並沒有把產能分給第一款車 SU7，而是用來生產小米的第二款車型 YU7 。