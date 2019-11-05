新品強強滾！小米推出「一億畫素」鏡頭手機、4K量子電視

今 (5) 日小米舉辦新品發布會，發表最受市場矚目兩大產品，一是智慧手機小米 CC9 Pro，另一則是小米電視 5 Pro。

首先小米 CC9 Pro 搭載一億畫素相機、超大 1/1.33 感光元件、標準配置為 7P 鏡頭 (尊享版則配備 8P 鏡頭)，也創下小米手機史上最大顆的相機模組。

小米 CC9 Pro 配備後置五顆鏡頭、支援雙光學防手震。由於 4 顆光學鏡頭接力運作，可實現 10 倍光學混合變焦，最高支援 50 倍數位變焦。

小米透露，CC9 Pro 的主鏡頭成本，將是上一代 3 倍，整體相機模組成本，是上一代 5 倍。

資料來源: 小米官方文宣

小米 CC9 Pro 搭載 5260mAh 快充電池，配合大電池的充電功率為 30W 閃充，全系配置 30W 充電器，相容 PD 協議。

小米強調這款 30W 閃充實際上是 30W 極速閃充，在小米的測試中，小米 CC9 Pro 將電力充至 50% 只需 30 分鐘，65 分鐘即可充滿 5260mAh 電池。而 CC9 Pro 售價人民幣 2799 元。

小米手機供應鏈中，台系廠商有代工組裝的鴻海、緯創、英業達；面板的友達；晶片模組的聯發科；手機鏡頭的大立光、新鉅科，及 PCB 的健鼎。

同時，小米也公布不輸給三星、SONY 技術的新電視 -「小米電視 5 Pro」。小米指出其為小米至今推出畫質最好，性能最強的電視，其搭載 12 奈米製程 T972 晶片，該晶片由小米和 Amlogic 聯合研發，以及 4K 量子螢幕、NTSC 色域 108%、支持 HDR 10 + 高動態、MEMC 運動補償等，使畫面表現無殘影，運作更流暢。

內建 4 顆遠場語音麥克風，這相當於超大螢幕的「小愛音箱」，同時也將定位成室內 AIoT 的樞紐。小米電視 5 Pro 尺吋有 55 吋、65 吋、75 吋三款，定價介於人民幣 3699 元至 人民幣 9999 元之間。

在現場 30 人進行畫質盲測之下，有 9 人把票投給三星，11 人選擇 SONY，10 人則認為小米電視 5 Pro 畫質更好。基本上在同級距電視比較中，小米電視 5 Pro 畫質表現與其它大廠旗鼓相當。