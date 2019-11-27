小米Q3營收537億元創新高 前3季純益超越去年全年

小米今 (27) 日公布第 3 季財報，營收人民幣 537 億元，創歷史單季新高，年增 5.5%；累計前 3 季稅後純益 92 億元，已超越去年全年水準，惟智慧型手機受中國市場趨緩，營收 323 億元，年減 7.8%。

小米第 3 季營收人民幣 537 億元，年增 5.5%，稅後純益人民幣 35 億元，年增 20.3%，每股純益 0.106 元。

小米創辦人雷軍表示，為迎接 2020 年 5G 手機更新週期，集團將持續保持穩健的營運策略，計劃 2020 年推出逾 10 款 5G 手機。

回顧第 3 季營運表現，小米指出，受中國市場趨緩影響，智慧型手機收入 323 億元，年減 7.8%，不過智慧型手機毛利率已達 9%，且小米手機全球銷量 3210 萬部，出貨量居全球第 4。

AIoT 業務方面，小米表示，目前物聯網設備數達 2.13 億台，年增 62%，其中擁有 5 件以上的連結設備用戶數增加至 350 萬人，年增 78.7%，整體 IoT 與生活消費產品業務收入 156 億元，年增 44.4%。

小米指出，今年雙 11 期間，共出售 555 萬件智慧生活產品，年增 148%。

海外市場方面，小米表示，第 3 季境外市場收入 261 億元，年增 17.2%，佔整體收入的 48.7%，目前西歐國家為重點市場，出貨量年增 90.9%，另西班牙出貨量也年增 63.7%。