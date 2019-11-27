中國中央經濟工作會議強碰下一波關稅 貿協達陣已不遠？

週二 (26 日)，中國工商銀行經濟學家認為，未來兩周內，北京政府可能召開中央經濟工作會議，這意味著距離與美國簽訂貿易協議「已不遠了」。

中國工商銀行 (ICBC) 首席中國經濟學家 Jinny yan 表示，由於中央經濟工作會議正好與關鍵的關稅期限相互吻合，她認為這可能是即將達成貿易協議的前兆。

中央經濟工作會議是中國最高級別的經濟工作會議，每年召開一次，通常在 12 月的第二或第三個星期舉行，會議目標是為下一年中國經濟與金融業發展設立國家議程。

Jinny yan 稱，對中國國家主席習近平和中國主要決策者來說，重要關鍵在於穩定，因此，任何破壞穩定的事情都會被視為實質問題，包含香港衝突、美中緊張局勢都為該國經濟增添不確定性，因此，這就是達成第一階段貿易協議至關重要的主原因。

自貿易戰開打以來，美國已針對共 3600 億美元中國商品課徵關稅，下一波關稅期限為 12 月 15 日，屆時美國將對 1600 億美元中國商品加徵另一波關稅。美國總統川普此前警告，若不能與中國達成貿易協議，將會調高中輸美商品關稅。

不過，美國總統川普週二 (26 日) 樂觀表態，美中兩國已接近達成第一階段協議，並稱雙方談判正處於達成協議的最後關頭。

週三 (27 日)，中國國家統計局公布 10 月份規模以上工業利潤總額，年減 9.9％，創 8 年最大跌幅，再為中國添一悲觀經濟數據。

Jinny yan 對此表示，中國經濟放緩的主要原因為國內消費下滑，而非貿易戰。她稱，這種狀況在前幾年就已出現，從可支配收入增長低於實質 GDP 增長便可發現，儘管大多數人擔心 GDP 增長，但真正要擔心的是中國的實質收入增長。