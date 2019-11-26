若撤銷關稅壁壘 美國豬肉業將劍指250億美元中國市場

非洲豬瘟在近期以來肆虐中國，導致當地豬肉價格飛漲。美國全國豬肉生產者委員會 (National Pork Producers Council) 在週二 (26 日) 表示，若川普政府能在貿易協議當中獲得不受限制的貿易准入，美國豬肉生產商將可以預見未來 10 年潛在的 245 億美元中國市場。

非洲豬瘟的在中國蔓延肆虐，今年 9 月份豬肉價格較去年同期上漲了 69% 以上。肉是中國人飲食中的主食。在中國豬肉短缺的情況下，美國看見了出口成長的機會，而巴西的肉類供應商看見了更大的市場需求。

全國豬肉生產者委員會主席 David Herring 在一份聲明中表示：「在中國豬肉產業最需要價格實惠、安全可靠的首選肉品時，美國豬肉產業在中國卻失去了空前的銷售機會。」

愛荷華州立大學經濟學教授 Dermot Hayes 表示，這一預測是基於兩國貿易協議中最佳的情況，即中國下調了豬肉進口的所有關稅和壁壘，包括加快海關處理以允許冷凍豬肉進口。

在貿易戰發生前，中國對冷凍豬肉的進口徵收 12% 的關稅，如今增加至 60% 作為貿易戰中的報復性關稅。Hayes 預期，如果關稅消失，中國將有 35% 的豬肉來自國外進口，其中，美國生產商將佔有該市場一半的占比。Hayes 也預測，未來十年美國豬肉出口的成長，將能增加 184,000 個新工作機會。

在 2017 年貿易戰開始之前，中國購買了許多美國農產品，主要包含大豆、奶製品、高粱和豬肉。然而，據美國農業局的數據顯示，貿易戰開始後，美國對中國的農產品出口便大幅減少。全國豬肉生產者委員會也曾在一份電子郵件中向政府表明，結束貿易戰非常重要，豬肉生產商才可以「更充分地獲得歷史性的銷售機會」。