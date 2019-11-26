訊連AI臉部辨識引擎獲凌群採用

多媒體創作軟體廠訊連科技 (5203-TW) 今 (26) 日宣布，旗下 FaceMe AI 臉部辨識引擎獲凌群電腦 (2453-TW) 採用，導入第四代智慧服務型機器人 Ayuda，作為其臉部辨識解決方案，目前已在國內百貨商場和警政單位中使用，將提升零售和警政服務體驗，訊連人臉辨識引擎是營運五大引擎之一，目前也有上百個案子進行中。

凌群電腦為國內知名系統整合大廠，透過引進各式尖端技術與產品，與自身軟體開發及整合能力，提供客戶全新產品和解決方案，其研發生產第四代服務型機器人 Ayuda，已打入日本市場，並進駐大潤發、美麗華百貨、高雄義大世界購物廣場等購物商場，也切入網銀領域，提供各項服務。

訊連所開發的 AI 臉部辨識引擎 FaceMe，可提供高達 99.58% 辨識率的臉部辨識技術，跨平台、彈性配置的 SDK 服務，可協助硬體開發商、系統整合商於服務中快速導入臉部辨識能力。

透過導入 FaceMe AI 臉部辨識引擎，Ayuda 智慧機器人可精準辨別人臉，並比對訪客性別、年紀和情緒等特徵，提供相對應的互動及服務。訊連指出，Ayuda 可在零售賣場主動式 VIP 迎賓招呼，並透過人臉辨識，推薦適合產品、協助櫃位指引；警政單位則採用 Ayuda 行政令宣導和指引服務，並以人臉辨識引擎做為可疑人士的辨識工具。

人臉辨識為訊連目前營運五大引擎之一，需求十分強勁，目前有上百個案子洽談中，較大的案子可望在明年中定案，並正透過 AI 進行車牌辨識階段，與保全業、停車場洽談合作，明年也可貢獻營收，公司也在開發其他相關 AI 技術。