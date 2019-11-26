顧立雄擬推客製化金融 開放銀行將向英、澳請益

金管會主委顧立雄今（26）日出席「2019 Taiwan FinTech 產業策略論壇」時表示，大數據、人工智慧 (AI) 發展快速，未來銀行利率可望朝向「客製化」，邁向客制化金融服務的目標。而開放銀行 (Open Banking) 第一階段已經上線，將向英國、澳洲取經請益。

顧立雄表示，大數據、人工智慧發展快速，未來運用 AI 人工智慧與大數據等新興科技，銀行利率可望「客製化」，也就是按照每個人的情況，提供不同利率邁向客制化金融服務的目標。

至於保單是否也可客製化，顧立雄則說，如 UBI 車險的概念，根據生活、消費、使用習慣，導出相關風險，目前類似概念就是健康險。

顧立雄進一步強調，保險是用普遍性的風險，精算保險費率，如果區分每個人的風險程度，可能會出現「逆選擇」的問題，屆時不一定符合保險原理，所以還得進一步衡量。

開放銀行部分，金管會擬透過 3 階段推動「開放 API」標準，建構開放銀行框架，在首階段「公開資訊查詢」正式上線後，顧立雄坦言，第二階段「消費者資訊查詢」與第三階段「交易面資訊」，因涉及個資保護，考量事項較為複雜，後續 2 階段開放對主管機關壓力更大，將參考國外經驗。

顧立雄透露，明天就將要與英國市場競爭局 (CMA) 見面，談英國目前開放銀行的發展情況，而澳洲明年二月將選定 12 家第三方平台業者 (TSP)，推動開放銀行，後續也會與澳洲談，顧立雄說，想知道澳洲怎麼挑選，若發生問題是由 TSP 業者負責，還是銀行負責。澳洲及英國在開放銀行進程上走得比台灣快速，因此將向他們請益。