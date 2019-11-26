緬甸明年將三度釋銀行執照 一銀董座：首季遞件爭取升格分行

緬甸明 (2020) 年將三度釋出三張分行執照供外銀申請，第一金控暨銀行 (2892-TW) 董事長廖燦昌今 (26) 日表示，銀行首季將遞件申請爭取分行執照，對取得執照深具信心，屆時可望讓緬甸仰光辦事處升格分行。

緬甸政府自 2011 年開放改革、接納外資銀行進駐，已經連續兩次釋出分行執照供外銀申請，目前僅玉山銀行在 2016 年取得執照，堪稱國銀近年開拓緬甸市場的重要突破。

第一銀行今 (26) 日舉行創行 120 周年行慶慶祝酒會，董事長廖燦昌會前受訪時說，銀行針對緬甸市場蒐集情資，明年第 1 季將會遞件申請執照，希望讓仰光辦事處升格分行。

一銀目前海外共 37 家據點，今 (2019) 年第 4 季到明年預計包括美國德州休士頓分行、德國法蘭克福分行、美國子行轄下的馬特奧分行、柬埔寨金邊分行轄下的兩家分支機構將陸續開業。

廖燦昌表示，目前海外拓點以南向市場為主，銀行目前在印尼、緬甸、泰國都設有辦事處，但礙於當地法令規定還無法升格分行，因此未來如果透過參股參與當地市場，將優先考慮印尼、緬甸與泰國，並以擁有主導權為首要目標。

是否以併購方式直接切入當地市場，廖燦昌說，一直有規畫，也不排斥海外併購，將以經濟成長率較高的泰國、印尼等東南亞國家當地銀行為主，原因是這些國家對銀行設立將採總量管制，因此考慮透過參股、併購方式插旗當地市場。

另外，財務操作部分，一銀看好美國、台灣經濟可持續成長，資金持續回流，且台股本益比低、殖利率高，有空間的話就會考慮加碼，董事會授權台股可投資額度 200 億元，目前持股水位約 100 億元，言下之意指台股還有加碼空間，未來將瞄準高殖利率股，但強調是否加碼要由財務投資部門專業判斷。