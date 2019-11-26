紐約Fed：川普課徵關稅 由美企和消費者買單

中美貿易戰仍在持續，川普政府堅稱對中國進口商品課徵關稅將讓中國付出代價，表示中國企業為應對高達 25% 的關稅，將不得不降低價格。然而，根據紐約聯邦準備銀行 (New York Fed Reserve Bank) 研究人員在週一 (25 日) 發布的一項研究中發現，中國企業的進口價格幾乎沒有變動，意味著是美國企業和消費者正在為關稅支付額外費用，估計金額為每年約 400 億美元。

在研究報告中指出，2018 年 6 月至 2019 年 9 月期間的進口數據顯示，中國進口價格僅下跌了 2%，這與其他國家因全球貿易放緩導致價格下跌的情況差不多。「從中國進口商品的價格持續穩定，意味著美國企業和消費者必須要支付這些關稅。」報告中說道。

研究人員並沒有針對這些成本如何在美國企業或消費者之間分配進行描述。不過，研究發現，中國確實也感受到了高關稅所帶來的影響。

報告指出，自 2017 年以來，中國對美國機械和電器設備進口的占比下跌了約 2 個百分點，對美國電子產品進口的占比也下跌了 6 個百分點。其中，流失的機械設備部分主要轉向歐洲和日本，電氣及電子設備則轉向馬來西亞、南韓、台灣和越南。

至於中國對美國銷售、以美元計價的商品價格並未下跌這一事實也表明，自從首次徵收關稅以來，人民幣下跌了約 10%，但中國出口商並沒有像美國官員所說的利用人民幣貶值來保持競爭優勢。研究小組也得出一項結論，認為人民幣匯率下跌反而提高了中國出口商每個銷售單位的利潤。