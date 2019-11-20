關稅人又來了！川普威脅：若中國不達成協議就提高關稅

儘管美中官方近期釋放消息，雙方談判具建設性，很快將敲定第一階段協議，然而，美國總統川普週二 (19 日) 再度警告，若是中國不達成貿易協議，美國將對中國商品徵收更高的關稅。

川普週二在白宮舉行的內閣會議上警告：「如果我們沒有與中國達成貿易協議，我將提高 (對中國的) 關稅。」

中國官員週一向美國財經媒體《CNBC》表示，美國總統川普不願鬆手取消現有關稅，北京方面有意在近期的談判中不做任何進一步的讓步，更願意等著看川普彈劾結局，但目前此消息尚未證實。

華爾街拭目以待 12 月前川習是否簽署美中第一階段貿易協議。(圖片：AFP)

自稱「關稅人」的川普以關稅要脅屢見不鮮，最近一次 (12 日) 川普在紐約發表演說時就曾警告，如果美中無法達成協議，將大幅提高對中國商品的關稅。

當時川普表示：「如果我們 (美中) 達不成協議，我們將大幅提高那些關稅.. 非常大幅地提高，對其他惡劣對待我們的國家來說也是如此。」

前白宮首席經濟顧問 Gary Cohn 週一表示，若美中未敲定貿易協議，他相信川普將會如期在 12 月 15 日起徵收新關稅，否則川普將在中國人眼中失去信譽。而且另一方面，川普已對即將來臨的購物旺季做好應對措施。

美國白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 與美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 上週五 (15 日) 接連表示，美中很快將敲定第一階段協議，雙方「每日」保持密切聯繫。

許多華爾街分析師認為，道瓊指數和標普 500 指數 (S&P 500) 已就美中貿易協議定價，目前即便沒有第一階段協議，美股仍繼續攀升。

值得關注的是，在不到一個月的時間，美中緊張局勢可能會達到一個重要的轉捩點，屆時川普必須決定，是否放寬對中國商品徵收新關稅的威脅？華爾街將拭目以待。