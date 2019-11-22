美國商會：下一輪關稅前 美中很大機率不會達成貿易協議

美國商會高層認為，美中兩國很可能不會在 12 月中旬的關稅開徵前達成第一階段貿易協議，就算順利達成，美國也不太可能取消所有對中關稅。

Brilliant 認為，自中國國務院副總理劉鶴 10 月份訪問華盛頓以來，雙方達成貿易協議的熱情已逐漸褪去。

「我們不會看到美國在雙方達成第一階段協議後取消所有關稅。」Brillian 稱。

美國商會副總裁暨國際事務長 Brillian 受訪時稱：「近兩年來，我和劉鶴的談話次數已達到六次，我向他解釋，你必須在過程中做出一些讓步」。

Brilliant 表示，中國非常希望能取消關稅，但美國商界也是如此，因為關稅影響範圍也擴及到美國消費者、零售商以及製造商和農民。

在這持續一年多的貿易緊張局勢中，美中對雙方產品課徵的總關稅額持續突破，不僅動搖全球市場，更將企業置於不確定性，削弱全球經濟增長前景。

下一個關稅期限為 12 月 15 日，若雙方無法在期限內達成協議，美國將對價值 1600 億美元的中國產品，包含智慧型手機、筆電、汍舉以及衣服等課徵新一輪關稅，儘管中國頻釋出善意，但目前雙方在農產品、知識產權和強迫技術轉讓等問題上仍未有共識。

美國總統川普 20 日更強硬表示，若中國不達成協議，將對中國開徵更高的關稅。

Brillian 稱，對美中來說，達成第一階段協議將是一個重要起點，這可能暫時緩和美中之間的緊張情緒，並防止貿易戰進一步升級，為全球貿易體系注入一些信心與穩定性。